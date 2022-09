Daftar Lengkap Pemenang Emmy Awards 2022, Ada Squid Game

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Ajang penghargaan bergengsi Emmy Awards 2022 telah dinantikan sederet aktor hingga pembuat film, baik itu Hollywood bahkan Asia. Acara Emmy Awards ke-74 yang digelar pada Senin (12/9) ini disiarkan langsung di Microsoft Theater, pusat kota Los Angeles, California.

Sebagai acara tahunan yang rutin digelar, sudah sejak Juli 2022 lalu, Emmy Awards mengumumkan siapa saja sosok yang masuk nominasi Emmy 2022. Adapun, penghargaan Emmy Awards ini selalu menjadi kehormatan besar bagi siapa saja yang berhasil membawanya pulang.

Tahun ini sejumlah series seperti Ted Lasso dan Succession kembali sukses membawa pulang banyak penghargaan. The White Lotus juga menjadi serial yang meraih piala terbanyak malam itu. Serial HBO itu menang di lima nominasi, di antaranya Best Limited or Anthology Series, Directing for a Limited or Anthology Series or Movie, dan Supporting Actress dan Supporting Actor in a Limited Series. Bahkan, melansir dari Rotten Tomatoes, Squid Game turut mendapat penghargaan tertinggi dalam acara ini.

Entertainment Weekly pun menyebutkan bahwa pemenang diumumkan dalam 25 kategori kompetitif, mulai dari komedi terbaik, drama dan serial termatas (limited series), yang merupakan serial yang biasnaya sudah ditentukan akhir ceritanya.

Tak hanya itu, kategori pememang pemeran utama, pendukung peran terbaik hingga penyutradaraan dan penulisan naskah film terbaik dalam berbagai genre juga diumumkan dalam ajang penghargaan ini. Berikut daftar lengkap pemenang Emmy Awards 2022.

Drama Series

Succession

Comedy Series

Ted Lasso

Limited or Anthology Series

The White Lotus

Lead Actor in a Drama Series

Lee Jung-jae (Squid Game)

Lead Actress in a Drama Series

Zendaya (Euphoria)

Lead Actor in a Comedy Series

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Lead Actress in a Comedy Series

Jean Smart (Hacks)

Lead Actor in a Limited Series or Movie

Michael Keaton (Dopesick)

Lead Actress in a Limited Series or Movie

Amanda Seyfried (The Dropout)

Directing for a Drama Series

Hwang Dong-hyuk (Squid Game)

Writing for a Drama Series

Jesse Armstrong (Succession)

Directing for a Limited or Anthology Series or Movie

Mike White (The White Lotus)

Writing for a Limited or Anthology Series or Movie

Mike White (The White Lotus)

Directing for a Comedy Series

MJ Delaney (Ted Lasso)

Writing for a Comedy Series

Quinta Brunson (Abbot Elementary)

Variety Talk Series

Last Week Tonight with John Oliver

Variety Sketch Series

Saturday Night Live

Competition Program

Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls

Supporting Actor in a Drama Series

Matthew Macfadyen (Succession)

Supporting Actress in a Drama Series

Julia Garner (Ozark)

Supporting Actor in a Comedy Series

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Supporting Actress in a Comedy Series

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Supporting Actor in a Limited Series or Movie

Murray Bartlett (The White Lotus)

Supporting Actress in a Limited Series or Movie

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

