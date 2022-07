Cetak Sejarah! Squid Game Jadi Serial Bahasa Asing Pertama yang Masuk Nominasi Emmy Awards 2022

Bisnis.com, SOLO - Squid Game kembali mencetak sejarah dengan masuk 14 nominasi Emmy Awards 2022.

Drama Korea Selatan ini menjadi serial bahasa asing pertama yang berhasil menembus Emmy Awards dan membabat habis nominasinya.

Pihak The Academy of Television Arts and Sciences mengumumkan daftar lengkap nominasi Emmy Awards ke-74 pada Selasa, (12/7/2022). Squid Game masuk nominasi Serial Drama Terbaik bersama Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Stranger Things, Succession, dan Yellowjackets.

“Saya merasa sangat senang dan terhormat bahwa Squid Game menjadi serial non-Inggris pertama yang dinominasikan untuk Emmy Awards. Saya berharap nominasi Emmy Squid Game akan membuka lebih banyak kesempatan bagi seluruh dunia untuk menikmati dan menghargai konten satu sama lain di luar batasan budaya dan bahasa," kata sutradara Hwang Dong Hyuk, dikutip dari ET Online.

Selain itu, pemeran utama Squid Game, Lee Jung Jae juga dinominasikan untuk Aktor Utama Terbaik dalam Serial Drama.

Park Hae Soo dan O Yeong Su juga masuk nominasi Aktor Pendukung Terbaik dalam Serial Drama. Kemudian Jung Ho Yeon masuk nominasi untuk Aktris Pendukung Terbaik.

Baca Juga : Teaser Squid Game Season 2 Dirilis, Ini Kata Sang Sutradara Hwang Dong Hyuk

"Pertama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang tulus. Merupakan kehormatan luar biasa untuk dinominasikan bersama dengan aktor-aktor brilian ini," kata Lee Jung Jae.

Ia pun mempersembahkan nominasi tersebut dan berterima kasih telah mendukung Squid Game.

"Saya ingin berbagi kehormatan ini dengan para penggemar Squid Game di seluruh dunia, yang menunjukkan cinta dan dukungan tanpa akhir kepada kami, dan tim Squid Game, yang bekerja sangat keras untuk membuat segalanya menjadi mungkin," lanjutnya.

Baca Juga : Daftar Lengkap Pemenang Baeksang Arts Awards 2022: Daesang Jatuh ke Squid Game

Sutradara Hwang Dong Hyuk juga menjadi orang Korea pertama yang mendapatkan nominasi Emmy Awards untuk penyutradaraan dan penulisan, masuk nominasi Penyutradaraan Terbaik untuk Serial Drama dan Penulisan Terbaik untuk Serial Drama.

Penghargaan Squid Game lain yang telah dinominasikan tahun ini termasuk Desain Produksi Terbaik untuk Program Kontemporer Narasi (Satu Jam atau Lebih), Sinematografi Terbaik untuk Seri Kamera Tunggal (Satu Jam), Pengeditan Gambar Kamera Tunggal Terbaik untuk Serial Drama, Musik Tema Judul Utama Asli Terbaik, Efek Visual Khusus Terbaik dalam Satu Episode, dan Penampilan Stunt Terbaik.

Sebanyak 14 nominasi ini menambah panjang deretan prestasi Squid Game selama musim penghargaan 2021-2022 terakhir dengan kemenangan di Critics' Choice Television Awards, Golden Globe Awards, Independent Spirit Awards dan Screen Actors Guild Awards.

Serial ini juga dinominasikan untuk British Academy Television Awards dan Television Critics Association Awards. Malam puncak pengumuman pemenang Emmy Awards ke-74 akan digelar pada Senin, (12/9/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :