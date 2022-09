Aksi Bersih-bersih Lingkungan di World Clean Up Day

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - World Cleanup Day (WCD) adalah aksi bersih-bersih yang dilaksanakan serentak di 191 negara di dunia dengan tujuan menyatukan umat manusia dari berbagai budaya, agama, suku dan ras untuk membersihkan dunia dari permasalahan sampah.

Aksi ini merupakan perwujudan peningkatan kepedulian terhadap permasalahan sampah serta menjadi sarana memupuk nilai cinta kasih terhadap masa depan Bumi.

World Cleanup Day Indonesia (WCDI) pertama kali diperkenalkan oleh Let’s Do It! Indonesia pada tahun 2014. Let’s Do It! Indonesia yang merupakan organisasi di bawah naungan Let’s Do It! World Movement menggandeng berbagai komunitas untuk membentuk organisasi core team nasional di Indonesia dengan tujuan memimpin aksi gotong royong pungut sampah terbesar di dunia.

Aksi World Cleanup Day di Indonesia telah sukses dilaksanakan dari tahun 2018-2021 dengan total mencapai 22.694.328 relawan, 43.234.680 kg sampah telah dibersihkan, serta melibatkan 7.813 komunitas, 641 perusahaan, dan 353 universitas.

Aksi bersih-bersih ini juga dilakukan oleh sejumlah komunitas.

Semisal, dikutip dari laman indorelawan.org pada tahun 2021, dengan mengusung tema “Bersatu untuk Indonesia Bersih”, WCDI telah menjadi momentum persatuan bagi masyarakat Indonesia untuk membawa perubahan dan dampak dalam kepedulian terhadap lingkungan.

Kegiatan tersebut terselenggara berkat dukungan Kemenkomarves melalui “Gerakan Indonesia Bersih” dan KLHK melalui “Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah”.

Pada tahun 2022, kegiatan WCDI mengusung tema “Kami 13 juta Menuju Indonesia Bersih dan Bebas Sampah”. Tema ini diangkat sebagai wujud semangat persatuan menuju Indonesia Bersih melalui jaringan leaders, partners, dan seluruh masyarakat dalam kampanye #kami13juta.

Diharapkan sebanyak 13 juta relawan atau lima persen dari populasi masyarakat Indonesia dapat turut serta pada aksi tahun ini dan menjadi salah satu bagian dari sejarah aksi gotong royong pungut sampah terbesar di dunia.

Selain itu, aksi bersih-bersih sedunia ini juga diikuti oleh wilayah Jakarta Utara dengan perusahaan Le Minerale.

"Acara ini kami dukung sepenuhnya karena sangat sesuai dengan program Pemprov DKI tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Warga," ujar Walikota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim.

Ali menambahkan, masalah sampah merupakan tanggung jawab setiap individu dan melalui kegiatan ini diharapkan membawa semangat bersama bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan.

Tema besar WCD 2022 adalah "Pilah Sampah dari Rumah" dengan melibatkan warga masyarakat, komunitas lingkungan, unit bank sampah dan 267 kelurahan yang tersebar di 6 lokasi wilayah DKI Jakarta. Keterlibatan bank sampah dalam program ini untuk menampung hasil pilah sampah yang terkumpul.

Kampanye Pilah Sampah dari Rumah ini sejalan dengan kampanye yang digaungan sebagai bagian Gerakan Sirkular Ekonomi Nasioanal Le Minerale.

PT. Tirta Fresindo Jaya (Le Minerale) juga menerima penghargaan Original Rekor Indonesia dalam acara World Cleanup Day (WCD) 2022, karena konsisten mendukung gerakan World Cleanup Day sejak 2018.

irektur Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Novrizal Tahar mengapresiasi para relawan yang terlibat serta seluruh mitra dan jajaran pemerintah yang mendukung gelaran WCD. "Pemerintah dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sangat mendukung kegiatan World Cleanup Day. Hal ini mendorong peningkatan kepedulian dan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah." ungkap Novrizal.

