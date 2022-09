Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Untuk #TheScriptfamily di Kota Bandung dan sekitarnya bersiaplah untuk menyambut datangnya The Script yang akan menghentak di Eldorado Dome Bandung, dipromotori oleh Otello Asia – dengan tajuk konser “The Script – Greatest Hit Tour 2022” akan menghadirkan Special Guest ANDREAH penyanyi cantik berbakat asal Filipina sebagai Opening Act di Bandung. Grup musik rock dari Irlandia - Danny O'Donoghue, Mark Sheehan, dan Glen Power tentunya akan menyapa dan menghibur #TheScriptFamily di Kota Bandung dan daerah sekitarnya di Jawa Barat untuk menjadi saksi pertunjukan aksi panggungnya The Script pada hari Minggu, 2 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB.

Tiket masih tersedia dan dapat diperoleh secara online hanya melalui tiket.com

The Script dikenal dengan banyak lagu hitsnya seperti 'The Man Who Can't Be Moved', 'Breakeven', 'For the First Time', dan 'Superheroes'. Simak Danny O'Donoghue - The Script menyapa Bandung di sini.

Opening Act konser The Script Greatest Hits Tour 2022 di Eldorado Bandung pada hari Minggu 2 Oktober 2022 akan menampilkan Special Guest ANDREAH, penyanyi berbakat asal Filipina yang akan menyanyikan lagu – lagu easy listening yang diciptakan sendiri. Bakat menyanyi dan menciptakan lagu ANDREAH terinspirasi dari ibunya, suka bernyanyi sejak Ia berusia 6 tahun, belajar alat musik piano sejak usia 8 tahun dan mulai serius belajar menyanyi dan menulis lirik lagu pada usia 13 tahun, simak salah satu lagu indah yang ia nyanyikan lewat lagunya yang berjudul ‘Best Friend’ dengan ungkapan lirik yang menyentuh dan begitu kuat. Saat ini ANDREAH masih aktif menciptakan lagu-lagu karyanya sendiri dan baru saja merilis lagu terbarunya yang berjudul “Let Me Go Easy” dan semua lagu-lagu ciptaannya berada dibawah Sony Music Publising. Follow laman Instagram @andreah.music.

Harga Tiket Konser The Script The Greatest Hits Tour 2022 di Eldorado Dome Bandung:

Kategori Tiket Harga tiket*

Premium Festival Rp. 1,380,000. -

Festival Rp. 1,020,000. –

*) Harga sudah termasuk pajak dan administrasi tiket.

Sysan Ibrahim selaku CEO dari Otello Asia mengungkapkan: “The Script sudah pasti akan menghibur #theScriptFamily in Bandung hari Minggu 2 Oktober nanti, sebagai kabar gembira bahwa The Script akan membawa serta penyanyi berbakat asal Filipina ANDREAH. Penyanyi cantik ini akan siap menghibur semua yang nonton sebelum The Script manggung sebagai Special Guest untuk Opening Act, buat semua yang masih belum punya tiketnya, buruan untuk secure tiketnya dulu di tiket.com sebelum kehabisan, saat ini tiket masih tersedia, let’s sing along with The Script and ANDREAH sambil menghabiskan waktu weekend serunya bareng temen-temen asiknya di Bandung pada minggu 2 Oktober nanti”.

The Script merupakan group musik rock asal Irlandia yang dibentuk pada tahun 2007 di Dublin. Musik pertamanya dirilis pada tahun 2008. Beranggotakan Danny O'Donoghue pada Vokal dan keyboard, Mark Sheehan pada Gitar dan Glen Power Pada Drum. Mereka pindah ke London setelah menandatangani kontrak dengan Sony Label Group imprint Phonogenic dan merilis album debut eponymous mereka pada Agustus 2008, didahului oleh single sukses "The Man Who Can't Be Moved" dan "Breakeven". albumnya berhasil meraih posisi teratas baik di Irlandia maupun di Inggris. Tiga album selanjutnya yang bertajuk Science & Faith (2010), #3 (2012), dan No Sound Without Silence (2014) berhasil meraih posisi teratas ditangga album chart di Irlandia dan di Inggris, sementara album Science & Faith berhasil meraih di posisi ketiga di Amerika Serikat. Lagu poppuler dari album tersebuat di antaranya lagu "For the First Time", "Nothing", "Hall of Fame" and "Superheroes". Album ke-5 yang bertajuk “Freedom Child” dirilis pada tahun 2017 termasuk lagu hitnya yang berjudul “Rain” dan masuk ke tangga lagu Top 20 di Inggris. Album ke-6 yang bertajuk “Sunsets & Full Moons” dirilis pada 8 November 2019 termasuk single populernya “The Last Time”. Musik The Script ikut andil pada beberapa program acara televisi seperti pada serial 90210, Ghose. Whisperer, The Hills, Waterloo Road, EastEnders,



Made in Chelsea dan The Vampire Diaries. Sang vokalis Danny O'Donoghue juga pernah menjadi pembimbing pada acara The Voice di UK untuk season 1 dan season 2 dan akhirnya setelah itu memutuskan untuk lebih fokus bada karir musiknya bersama The Script. Mereka berhasil memenangkan 3 penghargaan Meteor Ireland Music Awards dan Two Music Awards dan meraih 2 kali nominasi pada acara penghargaan Brit Awards. The Script Berhasil menjual lebih dari 20 juta keping album di dunia.

The Script akan tampil membawakan lagu-lagunya dari album ‘Tales from the Script’, saat konsernya nanti akan membawakan semua lagu-lagu hitsnya termasuk lagu-lagu favorit para penggemarnya dari semua ke-enam albumnya nanti, termasuk lagu No.1 di Inggris berjudul ‘Hall of Fame’ (featuring will.i.am) dan lagu-lagu populer lainnya seperti ‘The Man Who Can’t Be Moved’, ‘For The First Time’, ‘Superheroes’, juga terbarunya ‘I Want it All’. Dimana pada album tersebut termasuk lagu yang dibawakan secara Live di Staples seperti ‘Breakeven’, dan lagu ‘We Cry’ serta ‘Rain’.

Buat semua #TheScriptFamily di Bandung dan sekitarnya, acara Ini akan menjadi sebuah tur yang akan memorable bersama The Script dengan opening act ANDREAH, jadi jangan sampai terlewatkan. Tiket resmi dapat diperoleh melalui Otelloasia.com dan tiket.com

Simak juga album kami bertajuk ‘Tales From The Script: The Greatest Hits’ yang sudah beredar dan simak lagu terbaru kami listen to ‘I Want It All’.



Informasi Lengkap mengenai konser The Script - Greatest Hits Tour 2022 in Bandung:

Judul Acara : The Script - Greatest Hit Tour 2022

Opening Act : ANDREAH

Hari/Tanggal Acara : Minggu, 2 Oktober 2022

Tempat Acara : Eldorado Dome Bandung

Waktu : 20.00 WIB

Website resmi : otelloasia.com

Diselenggarakan oleh : Otello Asia

Didukung oleh : Color Asia

Live Laman Instagram : @otelloasia

Tagar resmi acara : #TheScriptFamilyIndonesiaBandung #TheScript2022Bandung #TheScriptGreatesHitsTour2022Bandung

