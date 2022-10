Ini 4 Film Korea Terbaik Sepanjang Masa yang Punya Rating Tertinggi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Tak hanya film Hollywood saja yang memiliki adegan dan alur cerita yang luar biasa. Film Korea terbaik juga merupakan salah satu film yang tak kalah hebat dengan film Hollywood. Ada banyak judul film yang menorehkan prestasi dan menjadi film terbaik.

Bahkan beberapa film Korea terbaik rating tertinggi ini berhasil membekas di hati penontonnya hingga kini. Berikut ini merupakan beberapa film terbaik Korea yang terbaik sepanjang masa.

Rekomendasi Film Korea Terbaik Sepanjang Masa

1. Miracle in Cell No. 7

Rekomendasi film Korea pertama ada Miracle in Cell No. 7. Film ini tayang pada tahun 2013 tetapi sampai saat ini film Miracle in Cell No 7 ini masih membekas di hati penonton. Film yang menceritakan seorang ayah dengan keterbelakangan mental dan anak perempuannya.

Kisah bermula ketika sang ayah harus dipaksa untuk berpisah dengan anak perempuannya karena harus dihukum atas kasus pembunuhan yang ia sendiri tidak melakukannya.

Dalam penjara yang membangun persahabatan dengan narapidana yang ada di sana. Narapidana juga membantu untuk menyembuhkan anak perempuan nya agar bisa bertemu.

Miracle in Cell No 7 ini diangkat dari kisah nyata tahun 1972. Cerita yang sangat menyentuh hati dan juga banyak nilai-nilai kehidupan didalamnya ini membuat film ini banyak kiriman oleh sineas Asia termasuk negara Indonesia.

2. My Annoying Brother

Film lanjutnya yaitu ada My Annoying Brother yang tayang pada tahun 2016. Film ini sukses membuat penontonnya tertawa dan menangis. Bercerita tentang seorang kakak dan adik yang setiap hari selalu bertengkar tetapi saling menyayangi. Film ini juga disutradarai oleh sutradara dari film Miracle in Cell No. 7 yaitu Kwon Soo Kyung.

3. Parasite

Film terbaik Korea selanjutnya ada film Parasite yang merupakan karya dari Boong Joon Ho dan berhasil menyabet juara pada ajang bergengsi Chinese film festival tahun 2019 yaitu Palme d'Or yang merupakan kategori tertinggi.

Kemenangan film ini membuat banyak orang lebih tertarik untuk menyaksikan film ini hingga membuatnya jadi salah satu film dengan rating tertinggi. Bahkan seorang kritikus Hollywood juga memberikan nilai sebesar 98% untuk film ini.

Film ini berkisah tentang kehidupan seorang keluarga yaitu Kim Ki Taek yang diperankan oleh Song Kang Ho yang merupakan seorang supir dan istrinya Chang Sook yang diperankan oleh Jang Hye Jin yang tinggal bersama dua orang anak yang berusia belasan tahun di apartemen bawah tanah yang sudah tak layak huni.

Mereka semua merupakan seorang pengangguran dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bergantung pada pendapatan kecil yaitu melipat kotak pizza. Hingga suatu hari putranya Ki Woo mendapat pekerjaan untuk mengajar les yang memungkinkan untuknya memperoleh pendapatan tetap.

Pekerjaan tersebut sebenarnya didapatkannya untuk menggantikan teman yang sedang menjalani kuliah di luar negeri. Untuk mengetahui keseluruhan dari cerita Parasite ini, Anda bisa menontonnya pada platform streaming video yang legal.

4. Train To Busan

Film selanjutnya yaitu ada film Train To Busan yang dirilis pada tahun 2016. Meskipun film ini sudah sangat lama dirilis tetapi film ini masih menjadi film Korea terbaik sepanjang masa yang wajib untuk ditonton.

Film Korea terbaik rating tinggi ini mengisahkan seorang ayah dan anak yang sedang ada di perjalanan menuju Busan. Tetapi, saat di perjalanan ada virus zombie yang menyebar dengan cepat sehingga membuat perjalanan yang mereka lalui penuh dengan tantangan.

Itulah beberapa film korea terbaik sepanjang masa yang wajib untuk ditonton.

