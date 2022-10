Rekomendasi Film Disney Terbaru Non Kartun, Seru Wajib Ditonton!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Disney bukan hanya sekedar menyajikan tayangan kartun untuk anak-anak saja. Film Disney ternyata ada juga yang non kartun untuk dinikmati oleh semua kalangan usia.

Genre film Disney terbaru kini sangat beragam, mulai dari film dengan kisah persahabatan kisah keluarga, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali film Disney yang bisa Anda masukkan ke dalam daftar film yang wajib untuk ditonton.

Rekomendasi Film Disney Terbaik

Film Disney menjadi tontonan yang mengasyikan untuk mengisi waktu luang. Film dengan berbagai genre membuat siapa saja bisa menyaksikannya. Penasaran, apa saja film Disney terbaik yang bisa disaksikan? Berikut ini beberapa film Disney yang wajib untuk ditonton.

1. Maleficent

Rekomendasi film pertama yang wajib ditonton yaitu film dengan judul Maleficent. Film ini merupakan film Disney genre fantasi yang sangat seru dan tidak boleh ketinggalan untuk ditonton.

Maleficent menceritakan tentang kisah seorang anak yang bernama Aurora yang diasuh oleh seorang ibu peri. Ayah dari Aurora yaitu Stefan merupakan seorang laki-laki yang dulunya sangat dicintai oleh Maleficent.

Tetapi, Stefan justru mengkhianati Maleficent sehingga membuat Maleficent murka dan mengutuk anak dari Stefan dan istrinya. Aurora dibesarkan oleh Maleficent di hutan yang jauh dari kerajaan.

Maleficent terus mengamati pertumbuhan Aurora. Pada awalnya Maleficent membenci Aurora hingga perlahan rasa sayang tumbuh. Penasaran dengan kelanjutan cerita dari film Maleficent ini? Anda bisa menonton melalui platform streaming film legal.

2. Aladdin

Rekomendasi film terbaru Disney Hotstar non kartun selanjutnya yaitu Aladdin. Sebenarnya film Aladin versi kartun ini sudah ada sejak tahun 1992, tetapi untuk film non kartun baru dirilis di tahun 2019 silam.

Tak berbeda jauh dengan versi kartunnya, film Aladdin ini juga menghadirkan tokoh populer seperti putri Jasmine dan jin lampu ajaib. Bagaimana kisah pada tokoh dalam film ini? Saksikan tayangan lengkapnya di Disney+ Hotstar.

3. Cinderella

Rekomendasi film disney terbaru non kartun selanjutnya yaitu film Cinderella yang tentu saja sudah tidak asing lagi karena versi kartun dari film ini sudah lebih dulu muncul. Cerita dari film ini juga sama dengan film kartun Cinderella pada umumnya yaitu menceritakan Cinderella atau Ella yang hidup bersama dengan ibu tiri dan kedua saudara perempuannya.

Semasa ayah Cinderella masih hidup, ibu tiri dan kedua saudara perempuannya bersikap manis kepada Cinderella. Tetapi, setelah kepergian ayah dari Cinderella mereka berubah drastis dan bersikap jahat kepada Cinderella.

Cinderella mengerjakan semua pekerjaan rumah. Hingga tiba di suatu saat Cinderella memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pangeran dengan menggunakan sepatu kaca yang dibantu oleh ibu peri. Bagaimana kelanjutan cerita Cinderella? Temukan jawabannya setelah menyaksikan cerita lengkapnya.

4. Beauty and The Beast

Film Disney selanjutnya yang bisa Anda tonton yaitu film Beauty And The Beast yang juga memiliki versi non kartunnya. Cerita antara Beauty And The Beast versi non kartun menceritakan tentang kutukan yang dialami oleh seorang pria tampan yang ternyata seorang pangeran.

Hingga akhirnya kutukan tersebut lepas karena cinta dari seorang perempuan yang terpaksa harus tinggal dengannya.

Itulah rekomendasi film Disney yang bisa Anda masukkan ke dalam daftar watchlist. Film-film di atas, bisa Anda saksikan di platform streaming film legal, salah satunya Disney+ Hotstar. Selain beberapa film di atas, masih ada juga film disney terbaru 2022 yang bisa disaksikan di tahun ini.

