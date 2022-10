Rekomendasi Film Misteri yang Paling Menegangkan, Bikin Penasaran

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Film misteri terbaik ternyata menjadi salah satu genre film yang banyak disukai oleh penonton. Film dengan genre ini mempunyai alur cerita yang akan terus membuat penonton ikut berpikir tentang bagaimana kelanjutan alur cerita yang akan terjadi dalam sebuah film.

Tujuan dari film ini yaitu untuk memberikan rasa penasaran pada penonton dengan mengarahkan penonton untuk membuat berbagai pertanyaan terkait dengan film di otak mereka.

Nah, bagi Anda yang ingin menonton berbagai film misteri terbaik, berikut ini beberapa daftar film misteri yang bisa Anda tonton.

Rekomendasi Film Misteri Wajib Ditonton

1. Bad Times at the El Royale

Rekomendasi film dengan genre misteri yang pertama ada film dengan judul Bad Times at the El Royale yang tayang pada tahun 2018. Film misteri ini berisi banyak teka-teki di dalamnya.

Teka-teki yang ada di film ini membuat para penonton bertanya-tanya bahkan film ini juga banyak memunculkan plot twist di dalam alur cerita yang ada. Film Ini mendapat banyak pujian positif dari para kritikus film yang ada di dunia.

2. Se7en

Rekomendasi film genre misteri selanjutnya yaitu film dengan judul Se7en. Film ini punya alur cerita seorang pembunuh berantai yang sangat menarik untuk ditonton. Film yang tayang pada tahun 1995 ini menceritakan tentang seorang pembunuh berantai yang melakukan kejahatan yang berdasarkan tujuh dosa utama ia kemudian menyebutnya dengan Seven Deadly Sins.

Seven Deadly Sins merupakan sesuatu yang dapat dipahami sebagai tujuh dosa yang selalu dilakukan manusia. Meskipun tidak semua tapi sebagian manusia melakukannya. Tujuh dosa tersebut diantaranya malas, rakus, serakah, sombong, nafsu, iri, dan murka.

Upaya penangkapan kasus ini dilakukan oleh dua orang detektif dengan misi yang sama yaitu menemukan bukti untuk membuat tersangka pembunuhan dinyatakan bersalah.

3. Us

Rekomendasi film selanjutnya yakni film terbaik dengan judul Us yang tayang pada tahun 2019. Film ini menjadi salah satu film yang sangat misterius dengan bumbu cerita pembunuhan mengerikan di dalamnya.

Film ini dimulai dari kisah dunia yang memiliki bentuk kloning yang sempurna. Tak hanya sebatas begitu saja tetapi kloningan manusia memiliki misi untuk menguasai kehidupan manusia tidak hanya menyerupai manusia di dunia saja.

Banyak aksi percobaan pembunuhan yang terjadi dalam film ini dan digambarkan dengan sangat brutal. Banyak orang yang mengaku menonton film ini dan membuatnya sangat ketakutan karena aksi brutal pembunuhan yang ada di film.

4. The Girl on The Train

Pilihan film misteri selanjutnya ada film dengan judul The Girl on The Train yang tayang pada tahun 2016. Film yang diadaptasi dari novel karya Paula

Hawkins ini bertema tentang alkohol, kekerasan dalam rumah tangga, serta penyalahgunaan narkoba. Film ini bermula dari seorang alkoholik yang memiliki nama Rachel yang tengah berjuang melewati kasus perceraiannya.

Pada awalnya kehidupannya seperti orang pada umumnya. Tetapi pada suatu hari Rachel mulai tertarik untuk mengamati sepasang muda-mudi yang tinggal di samping rumah mantan suami.

Pada suatu ketika sepasang muda-mudi yang diperhatikan tersebut mengalami suatu kejadian yang mengakibatkan perempuannya menghilang. Misteri ini kemajuan setelah Rachel ikut terlibat dalam investigasi.

Itulah beberapa rekomendasi film misteri terbaik yang bisa Anda masukkan ke dalam daftar film yang wajib ditonton. Film dengan genre misteri tersebut akan sangat menegangkan dan mencekam.

