Raffi Ahmad Terbang ke Qatar Bareng Keluarga, Nonton Langsung Piala Dunia 2022

Bisnis.com, JAKARTA - Raffi Ahmad dan keluarganya secara khusus terbang ke Qatar untuk menyaksikan langsung laga sepak bola di Piala Dunia 2022.

Raffi memboyong Nagita Slavina, dan kedua anaknya yakni Rafathar Malik Ahmad dan Rayyanza Malik Ahmad dalam kunjungan kali ini.

Mereka terbang ke Qatar dan tiba hari ini, tepat di pembukaan Piala Dunia 2022.

Dikutip dari akun instagramnya, Raffi terbang ke Qatar juga bersama bos grup EMTEK (Elang Mahkota Teknologi) atau Direktur Program SCM (Surya Citra Media) yang menaungi SCTV dan Indosiar, Harsiwi Achmad.

Seperti diketahui, EMTEK menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2022 Qatar di Indonesia.

"Let's Rock And Roll QATAR !!!! World Cup 2022 Are You Ready ???," tulis Raffi Ahmad di akun instagramnya.

Adapun, pembukaan Piala Dunia 2022 akan digelar malam ini, Minggu, 20 November 2022 pukul 21.40 WIB di Stadion Al Bayt, Al Khor. Sederet musisi ternama akan tampil memeriahkan acara pembukaan ini.

