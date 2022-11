Lirik Lagu Hayya Hayya, Soundtrack Resmi Piala Dunia 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Di Piala Dunia 2022 kali ini, lagu Hayya Hayya menjadi salah satu lagu resmi yang dirilis FIFA sebagai soundtrack Piala Dunia.

"Hayya Hayya (Better Together)" adalah lagu karya penyanyi Amerika Serikat Trinidad Cardona, penyanyi Nigeria Davido dan penyanyi Qatar AISHA.

Lagu ini merupakan singel pertama dari lagu album Piala Dunia FIFA 2022. Lagu ini diproduseri oleh RedOne dan diluncurkan pada 1 April 2022.

Berikut lirik lagu Hayya Hayya

Hayya, Hayya, Hayya (Yeah)

Hayya, Hayya, Ha— (You know what it is)

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha— (RedOne)

Hayya, Hayya, Hayya

(Aisha)

Hayya, Hayya, Ha—

(Davido)

Hayya, Hayya, Hayya

(Trinidad)

Hayya, Hayya, Ha—

I wanna walk the walk on every street

I wanna ball out with the world at my feet

Hit every discotheque and not skip a beat, eh, eh

I wanna party, party eight days a week

I promise, I promise, I promise you now

Everything, everything gonna work out

Every tomorrow, no matter what goes down

I promise, I promise, I promise you now

Gonna be, gonna be sticking around

Every tomorrow, no matter what goes down

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don't wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don't wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

Life can be up and down but what can you do, eh?

We navigate through all the rough and the smooth, yeah

We got that rock 'n' roll, that rhythm and blues, yeah, yeah

I'm never blue if I am rockin' with you

I promise, I promise, I promise you now

Everything, everything gonna work out

Every tomorrow, no matter what goes down

I promise, I promise, I promise you now

Gonna be, gonna be sticking around

Every tomorrow, no matter what goes down

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don't wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

(You know we better together)

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don't wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

Yeah, you can hop on your own wave

(Yeah, you can ride it for life)

But every journey is better

(When you got love on your side)

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don't wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

(You know we better together)

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don't wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

