7 Buah Sumber Vitamin C Selain Jeruk, Ada Paprika

Bisnis.com, JAKARTA - Saat kekurangan vitamin C, buah yang terpikir pasti jeruk. Padahal ada banyak sumber vitamin C selain buah berwarna orange ini. Peran vitamin C dalam tubuh memang cukup penting, karena bisa membantu sistem kekebalan tubuh sehingga dapat melindungi tubuh dari berbagai penyakit.

Berikut ini sumber vitamin C selain jeruk:

Paprika

Laman Health mengungkap, paprika termasuk sumber vitamin C yang baik. Paprika merah mengandung 142 miligram vitamin C per 100 gram, paprika kuning di 139 miligram. Lalu paprika hijau mengandung vitamin C paling sedikit dari paprika, dengan 99,5 miligram. Tetapi, jika dibandingkan dengan jeruk, paprika tetap unggul.

Brokoli

Meskipun warnanya hijau, tetapi brokoli juga merupakan sumber vitamin C yang baik. Brokoli mentah mengandung 91,3 miligram vitamin C per 100 gram.

Pepaya

Pepaya menyediakan vitamin C yang cukup banyak, dalam satu porsinya bisa mengandung 88 miligram vitamin C. Bahkan, manfaat lain mengonsumsi buah berbiji banyak ini seperti seperti anti-inflamasi, antioksidan, anti-penuaan, dan sifat penyembuhan luka.

Stroberi

Dengan rasanya yang asam, tidak aneh jika buah merah ini termasuk ke dalam sumber vitamin C. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan dalam jurnal Scientia Horticulturae pada Februari 2022, stroberi adalah sumber antioksidan dan mineral yang bagus seperti potasium dan kalsium yang menyediakan 98 miligram vitamin C.

Nanas

Buah rumah Spongebob ini memang terkenal akan kandungan vitamin C nya. Buah ini mengandung 78,9 miligram. Dalam jurnal Journal of Agriculture and Food Research yang diterbitkan paad Juni 2021, menemukan, nanas dapat membantu meningkatkan pencernaan dan memiliki sifat anti kanker, anti diabetes, dan anti hipertensi.

Kiwi

Sam seperti stroberi, kiwi memiliki rasa yang asam. Buah berbulu ini juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi, 74,7 miligram vitamin C per 100 gram.

Mangga

Mangga juga termasuk sumber vitamin C yang baik. Buah ini mengandung 122 miligram vitamin C yang juga merupakan sumber betakaroten dan antioksidan lain yang terkait dengan kesehatan mata.

