Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang Hari Natal, lagu-lagu yang bertemakan Christmas telah banyak diputar di sejumlah tempat untuk menyambut momen spesial itu. Dari banyaknya lagu Natal, ada 10 lagu yang paling populer.

Diantara kesepuluh lagu Natal tersebut, diketahui telah menempati posisi teratas yang memiliki pendapatan fantastis. Selain itu, ada pula yang eksis menduduki top chart di sepanjang masa hingga banyak di-cover oleh penyanyi top dunia.

Simak Ini 10 Lagu Natal Paling Terkenal di Dunia:

1. Wonderful Christmastime oleh Paul McCartney

Dilansir dari South China Morning Post pada Jumat (23/12/2022), personil The Beatles, Paul McCartney ini diperkirakan meraup pendapatan rutin dari lagu ini hingga US$315.000.

Lagu ini menggambarkan tentang nuansa musim dingin dan liburan yang penuh dengan keceriaan. Lewat lagu ini pendengarnya seolah diajak merasakan momen Natal dan tahun baru dengan penuh kebahagiaan.

2. All I Want for Christmas Is You by Mariah Carey

Melansir Hellomagazine, Lagu All Want for Christmas Is You' menghasilkan sekitar $2,5 juta (£2,1 juta) per tahun. Bahkan, New York Post telah melaporkan bahwa angka tersebut bisa saja mencapai ke $3 juta.

3. It's Beginning to Look a Lot Like Christmas by Michael Buble

It's Beginning To Look A Lot Like Christmas mulanya dirilis dengan judul yang lebih pendek, yakni It's Beginning To Look Like Christmas. Pertama kali dirilis pada tahun 1951, lagu merupakan hasil karya dari Meredith Willson.

Versi rekaman pertama dari It's Beginning To Look A Lot Like Christmas dibuat oleh penyanyi Italia-Amerika Perry Como, pada tahun 1951, dan menjadi hit Top 20 AS. Namun, versi yang paling sukses dibawakan oleh Michael Bublé.

Lagu tersebut sejauh ini merupakan lagu Bublé yang paling banyak diputar di Spotify, dengan lebih dari 600 juta streaming.

4. Last Christmas oleh Wham!

Wham kembali menempati chart pertama di Inggris dengan lagu klasiknya, Last Christmas. Diketahui lagu ini memiliki pendapatan rutin sebesar US$365.000.

Dirilis pada 3 Desember 1984 silam, lagu ini begitu populer dan sering diputar saat perayaan Natal tiba. Lagu ini ditulis dan diproduseri langsung oleh George Michael.

5. White Christmas oleh Bing Crosby

White Christmas yang dilantunkan oleh Bing Crosby sangat populer hingga banyak dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi top terkenal semenjak perilisannya yang kini telah melebihi delapan dekade.

Adapun penyanyi terkenal tersebut diantaranya adalah Lady Gaga, Michael Buble, Frank Sinatra, hingga Elvis Presley. Bahkan lagu ini disebut-sebut memiliki pendapatan rutin sebesar US$400.000.