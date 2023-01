Japanese Vibes di Gerai atmos

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Brand sneaker atmos membuka gerai ketiga di Indonesia yakni di Pondok Indah Mall (PIM) 2.

Sebelumnya, atmos hadir di Plaza Indonesia, Plaza Senayan, dan Grand Indonesia (atmos pink).

Gerai terbaru atmos ini memiliki konsep yang segar dan unik, yaitu menghadirkan Japanese Vibes Store yang dilengkapi dengan Otaku Room.

Konsep Japanese Vibes Store with Otaku Room yang dihadirkan oleh atmos akan menjadi yang pertama kalinya dibawakan di Indonesia. Konsep ini juga didukung dengan interior ala Jepang yang banyak menggunakan elemen natural seperti kayu, batu, dan tanaman bonsai.

Marcel Lukman, President Director atmos Indonesia, mengatakan Otaku Room di gerai atmos Pondok Indah Mall akan dihias dengan koleksi barang-barang vintage seperti buku manga, vinyl, hingga barang-barang kolektor yang dapat dinikmati oleh para pengunjung toko.

"Para pengunjung yang memiliki kecintaan terhadap kultur Jepang, juga dapat menyalurkan antusiasmenya lewat Otaku Room ini," katanya.

Sara Calista, Head of Marketing Communication of The 707 Company, menjelaskan, perbedaan yang paling jelas gerai atmos ini dari atmos yang lain adalah arah desain baru dan penambahan “Otaku Room”.

Terinspirasi oleh elemen budaya dan arsitektur Jepang, toko baru ini menambahkan banyak elemen alam yang unik dari kayu dan batu, dengan tetap mempertahankan pendekatan estetika yang bersih dan palet warna netral dari flagships kami di Plaza Indonesia dan Plaza Senayan.

Menurut Nicholas Schaefer, Founder of The 707 Company, atmos PIM masih akan menampilkan banyak produk langka dan eksklusif yang akan membawa lebih banyak variasi produk yang lebih mudah diakses bagi mereka yang baru mengenal 'street culture'.

Lebih jauh lagi, Nicholas menjelaskan konsep Otaku adalah istilah yang digunakan orang Jepang untuk menggambarkan orang-orang yang umumnya menaruh minat pada budaya populer dan mengoleksi hingga tingkat obsesif.

Area ini untuk memanjakan orang yang memiliki minat tersebut. Sebuah ruangan dengan sistem suara vintage berusia 50 tahun yang hanya memainkan piringan hitam, dan rak yang dihiasi dengan mainan dan barang koleksi Jepang yang tidak biasa, Manga klasik, dan banyak lagi. Keinginan kami untuk menumbuhkan apresiasi dan minat pada budaya Jepang tercermin di sini."

Pengalaman masyarakat akan bertambah intens dengan sajian istimewa, seperti Japanese Coffee, Matcha, dan juga Cream Soda pilihan.

Marcel berharap pelanggan akan tertarik dengan desain baru yang dipengaruhi Jepang, "Juga pada akhirnya menghargai pengalaman baru di atas, juga menikmati produk langka dan eksklusif, tim yang berpengetahuan luas dan ramah, serta produk premium yang terpilih."

Otaku Room akan menjadi pengalaman baru untuk pelanggan atmos yang berkunjung ke PIM 2.

Marcel mengatakan, pengunjung yang bisa masuk ke Otaku Room akan dibatasi, semisal yang memiliki membership.

