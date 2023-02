Dijual Rp16,2 Juta per Kilogram, Ini Manfaat Hop, Sayuran Termahal di Dunia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Jenis sayuran yang Anda kenal biasanya mungkin bayam, kangkung atau selada.

Tapi, ada satu sayuran yang memiliki banyak manfaat dan harganya mahal.

Dikutip dari Times of India, sayuran ini bisa dijual seharga Rs85.000 - Rs 1 lakh per kilogram atau sekitar Rp16,2 juta per kilogram.

Kenapa pucuk sayur hop mahal karena menanam dan memanennya memerlukan padat karya.

Menurut para ahli, mereka tidak tumbuh dalam barisan yang seragam, yang berarti memanen pucuk membutuhkan membungkuk dan berburu, yang melibatkan banyak tenaga kerja manual.

Juga, mereka tumbuh liar dan sulit ditemukan dan dipanen, dan seseorang harus mencarinya di area yang luas untuk dipanen.

Bunga tanaman hop juga bisa digunakan dalam produksi minuman beralkohol. Dan sulur hijaunya dimanfaatkan untuk keperluan kuliner lain yang membuatnya terkenal di dunia kuliner.

Biasa ditemukan di pasar internasional, sayuran ini pertama kali ditanam di daerah Lahaul di Himachal Pradesh.

Sebagian besar tumbuh di daerah dingin dan membutuhkan sekitar 5 hingga 6 minggu suhu mendekati titik beku untuk pertumbuhan optimal.

Produksi hop dapat bertahan pada suhu -25 derajat C atau lebih rendah saat tumbuh. Inilah mengapa sayuran ini dijual dengan harga yang begitu tinggi.

Manfaat tunas hop

Hop dianggap sebagai obat herbal yang mengandung berbagai minyak esensial, vitamin, dan mineral. Vitamin E, Vitamin B6, dan Vitamin C memiliki sifat antioksidan yang membuat sistem kekebalan tubuh lebih aktif dan tidak rentan terhadap penyakit. (Gambar: istok)

1. Baik untuk kulit

Minyak alami dan mineral yang ditemukan dalam tanaman memiliki efek anti inflamasi pada kulit dan digunakan untuk mengecilkan pembuluh darah permukaan, sehingga membantu mengurangi kemerahan dan iritasi.

2. Mengurangi rambut rontok

Sesuai penelitian, bir digunakan untuk mencuci rambut karena mengandung antioksidan dan hop, yang juga membantu mengurangi rambut rontok dan ketombe.

3. Otot rileks

Hop telah ditunjukkan dalam penelitian untuk membantu meredakan nyeri otot dan nyeri tubuh.

4. Meningkatkan kesehatan pencernaan

Telah ditemukan bahwa hop mempercepat metabolisme tubuh dan karenanya menenangkan kesehatan pencernaan.

5. Mengobati insomnia

Sesuai penelitian, hop kaya akan minyak esensial yang membantu mendorong tidur yang lebih baik.

6. Mengobati kram menstruasi

Minyak esensial yang terkandung dalam hop memiliki sifat menenangkan dan efek sedatif yang membantu meredakan kram dan nyeri menstruasi. Kualitas obat penenang membantu mengendurkan otot dan mengurangi rasa sakit.

