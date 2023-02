Terus Raup Untung, Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania Masih Kuasai Box Office

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" dilaporkan masih menguasai box office Amerika Utara walaupun pendapatannya mulai menurun jika dibandingkan pada saat debutnya.

Sebagaimana laporan Variety, disiarkan Minggu (26/2) waktu setempat, film Ant-Man and the Wasp: Quantumania menambahkan lagi pendapatan sebesar 32,2 juta dolar AS di box office domestik pada akhir pekan.

Akan tetapi angka tersebut menandai penurunan pendapatan yang signifikan sekitar 69 persen dibanding dengan debutnya yang menembus 106 juta dolar AS.

Sebagai informasi, deretan film Marvel Cinematic Universe (MCU) lainnya yang pernah mengalami penurunan mingguan terbesar juga termasuk "Thor: Love and Thunder" yang turun 67 persen, "Black Widow" yang turun 67,8 persen, dan "Eternals" yang turun 62 persen.

Terlepas dari penurunan yang terjadi pada "Ant-Man 3", film ini telah menghasilkan 364 juta dolar AS, termasuk 167 juta di Amerika Utara dan 196 juta dari pasar di luar Amerika Utara.

Sementara itu, posisi kedua box office ditempati oleh "Cocaine Bear" dari Universal Pictures yang menghasilkan 23 juta dolar AS pada akhir pekan debutnya. Film lain yang memulai debutnya yaitu “Jesus Revolution” yang menduduki posisi ketiga dengan mengantongi 15,5 juta dolar AS.

"Avatar: The Way of Water" dan "Puss in Boots: The Last Wish" melengkapi daftar box office akhir pekan dengan masing-masing menduduki peringkat keempat dan kelima. Sekuel "Avatar" yang masih bertahan di bioskop itu menambahkan 4,7 juta dolar AS pada akhir pekan kesebelas usai perilisannya dan "Puss in Boots: The Last Wish" menambahkan 4,1 juta dolar AS pada akhir pekan kesepuluhnya.

