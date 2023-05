Prodia Siap Menjadi The Next Generation Healthcare Terbaik Di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Sebagai pelopor layanan laboratorium klinik dengan jejaring terbesar dan terluas di Indonesia, hari ini genap 50 tahun Prodia membuktikan eksistensinya sebagai perusahaan yang resilien, dan terdepan di industri layanan kesehatan Indonesia. Pertama kali didirikan pada tanggal 7 Mei 1973 di kota Solo, Prodia lahir sebagai laboratorium yang sederhana.

Prodia merupakan hasil buah pemikiran dari para pendirinya untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaaan laboratorium klinik dengan standar mutu yang baik. Di tahun emas ke-50, Prodia mengusung tema “Personal and Precise Partner for Your Health”, yang memberikan makna bahwa Prodia sebagai mitra kesehatan terpercaya yang dapat diandalkan, mengajak seluruh masyarakat maupun pelanggan agar dapat melangkah lebih jauh, menyelaraskan arti sehat optimal untuk masa yang akan datang.

Direktur Utama PT Prodia Widyahusada Tbk., Dewi Muliaty, mengatakan bahwa eksistensi Prodia hingga mencapai usia 50 tahun tak lain karena dedikasi para Insan Prodia yang secara konsisten terus berinovasi demi memberikan kualitas layanan kesehatan terbaik.

“Kami terus melakukan berbagai inovasi dalam membangun sistem, mengaplikasikan teknologi, mengoptimalkan kapabilitas, dan aktif berkontribusi mengedukasi masyarakat dalam penerapan pola hidup sehat. Visi yang kami pegang teguh sebagai centre of excellence, pada akhirnya mengantarkan Prodia menjadi laboratorium klinik terbaik dan terbesar di Indonesia. Maka dari itu, Prodia siap melangkah lebih jauh menjadi mitra masyarakat dalam memberikan layanan kesehatan terbaik,” ujar Dewi saat konferensi pers Prodia 50th Anniversary – Golden Steps for The Future, di The Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

Di usia yang telah menginjak 50 tahun ini Prodia telah memperoleh berbagai sertifikasi di bidang kesehatan dan menjadi laboratorium klinik pertama di Indonesia yang berhasil mendapatkan akreditasi dari College of American Pathologist (CAP) selama 10 tahun berturut-turut.

Pencapaian ini membawa Prodia sejajar dengan kualitas laboratorium internasional dan menjadi layanan kesehatan terpercaya menunjang pengobatan generasi baru.

“Dari masa ke masa, dimulai dengan kisah saya bersama tiga sahabat lainnya, kami memulai perjalanan Prodia lima puluh tahun yang lalu di Kota Solo dengan sebuah komitmen untuk mempersembahkan hasil pemeriksaan atau diagnosis terbaik. Komitmen ini menjadi cikal bakal visi Center of Excellence yang terus membawa Prodia berkembang dan berhasil melewati fase-fase kritis. Prodia berani tampil beda, membangun fondasi internal yang kuat, mampu mengawinkan antara bisnis dan sains, yang pada akhirnya mampu mewujudkan perusahaan berkelas dunia”, jelas Andi Widjaja, Founder PT Prodia Widyahusada Tbk.

