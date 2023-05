Pick Me Artinya dalam Bahasa Gaul adalah? Ini Penjelasannya

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak bisa dipungkiri jika saat ini netizen sering mengeluarkan kata-kata baru di media sosial, seperti pick me. Kata pick me mulai banyak dibahas di aplikasi TikTok. Meskipun bukan muncul baru-baru ini, istilah ini sering digunakan oleh netizen hingga sekarang. Secara bahasa, pick me artinya jemput aku. Namun, dilansir dari Urban Dictionary, pick me artinya seseorang yang bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam bahasa gaul, istilah pick me digunakan sebagai sindiran kepada cewek atau cowok yang berusaha memanipulasi orang untuk mendapatkan perhatian.

Apa itu Pick Me?

1. Pengertian Pick Me Girl

Pick me girl merupakan sebutan untuk seseorang yang berusaha keras untuk membuat para pria terkesan dan melihat mereka berbeda pada gadis lain. Banyak pick me girl yang mengklaim dia bergaul dengan pria jauh lebih baik dibandingkan wanita. Mereka mengolok-ngolok wanita lain karena menyukai sesuatu yang mainstream atau feminism secara tradisional.

2. Ciri-ciri Pick Me Girl

Memberi tahu banyak orang bahwa ia tidak perlu menggunakan make up

Biasanya para pick me girl menolak untuk menggunakan make up. Mereka sering membual mengenai kulitnya sudah lebih bagus tampa make up sehingga mereka tidak membutuhkan alas bedak, maskara dan yang lainnya.

Menyebut dirinya tidak seperti wanita lain

Setiap orang memiliki keunikannya masing-masing, termasuk juga para perempuan. Namun, para pick me girl sering kali menyerukan, mereka berbeda dengan cara yang mungkin merendahkan gadis lainnya.

Mempermalukan wanita lain

Wanita ini juga bisanya mempermalukan wanita lain, yang mungkin berpakaian lebih baik dan menganggap berpakaian dengan cara berlebihan atau glamour.

Memberitahu biaya perawatan dirinya rendah

Kebanyakan wanita menjerit dengan betapa mahalnya harga skincare untuk membuat kulit wajah agar tetap sehat. Tentu saja termasuk krim pencegahan anti penuaan dini. Sementara para pick me girl ini sering menyebutkan bahwa mereka tidak perlu krim untuk muka, tidak membutuhkan serum hingga perawatan kulit yang dilakukannya tidak membutuhkan banyak biaya.

Memberitahu banyak orang dirinya tidak melakukan drama

Sebenarnya drama dalam kehidupan memang bisa tidak bisa dihindari. Ini menjadi salah satu masalah satu cara seseorang menjadi dewasa, tergantung mereka menyelesaikan dramanya. Tetapi biasanya pick me girl ini biasanya lantang menyebutkan, mereka tidak melakukan drama di kehidupannya.

3. Arti dari Pick Me Boy

Pick me boy juga berusaha tampil lebih pintar, menyamar sebagai feminis dan mengkritik cara pria lain bertindak. Atau dengan mengunggulkan kecerdasannya dengan merendahkan laki-laki lain. Salah satu ciri kepribadian yang paling konsisten dari pick me boy adalah bahwa sifat mereka yang baik hati dan pemalu berubah segar setelah mereka ditolak.

Mereka mungkin pria yang baik Ketika mencoba merayu calon pasangan tetapi mereka menangani penolakan dengan buruk, menggunakan kekasaran atau agresi, mengkritik penampilan teman kencan mereka dan sering menggunakan pengkinaan misoginis.

Itulah beberapa hal mengenai pick me yang mungkin belum ketahui. Sekarang kamu sudah mengetahui pick me artinya apa, bukan?

