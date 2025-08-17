Bisnis Indonesia Premium
Anggota Paskibraka berjalan dalam barisan saat Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Lapangan Plaza Seremoni, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Aditya Nugroho
Travel

Bukan Cuma Indonesia, Ini 7 Negara Asia Lainnya yang Rayakan Kemerdekaan di Bulan Agustus

Mia Chitra Dinisari
 Minggu, 17 Agustus 2025 - 16:45
Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, Indonesia merayakan hari kemerdekaan ke 80 tahun sejak menyatakan merdekan 17 Agustus 1945 lalu.

Meski demikian, ternyata bukan hanya Indonesia yang merayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus.

Setidaknya ada tujuh negara lainnya yang juga merayakan hari kemerdekaan di bulan ke delapan dalam tahun masehi itu.

Agustus adalah bulan kebebasan bagi banyak negara Asia, dengan delapan negara merayakan kemerdekaan atau pembebasan mereka selama periode ini.

Dilansir dari seaasia stat, Singapura merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 9 Agustus, memperingatinya dari Malaysia pada tahun 1965.

Beberapa hari kemudian, Pakistan merayakan 15 Agustus 1947 sebagai kemerdekaannya dari penjajahan Inggris, diikuti oleh India pada tanggal dan tahun yang sama.

Korea Utara dan Korea Selatan juga merayakan 15 Agustus, menandai kenangan dari pendudukan Jepang pada tahun 1945.

Indonesia menyusul pada tanggal 17 Agustus 1945, memproklamasikan kemerdekaan dari Belanda.

Afghanistan memperingati 19 Agustus 1919, merayakan kebebasannya dari pengaruh Inggris.

Bulan ini berakhir dengan Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1957, memperingati kemerdekaannya dari Inggris sebagai Federasi Malaya.

