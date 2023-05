Link dan Cara Beli Tiket Konser Coldplay via BCA Presale

Bisnis.com, JAKARTA - Penjualan tiket konser Coldplay "Music of the Spheres World Tour Jakarta" khusus untuk nasabah BCA atau BCA Presale akan dibuka hari ini, Rabu (17/5/2023) pada pukul 10.00 WIB.

Mengutip laman instagram @pkentertainment.id, penjualan tiket dikelompokkan dalam dua periode. Pertama melalui BCA Presale yang berlangsung pada hari ini, Rabu (17/5/2023) pada pukul 10.00 WIB hingga Kamis (18/5/2023) pukul 23.59 esok hari.

Sedangkan, periode penjualan tiket umum baru akan dibuka pada Jumat (19/5/2023) mendatang pada pukul 10.00 WIB.

Sebagai catatan, link pembelian tiket konser Coldplay hanya dilakukan melalui situs resmi coldplayinjakarta.com dengan rentang harga tiket dibanderol mulai dari Rp800.000 hingga Rp11 juta.

Secara lebih rinci, berikut cara membeli tiket konser Coldplay "Music of the Spheres World Tour Jakarta" via BCA Presale yang akan dibuka hari ini, Rabu (17/5/2023) pukul 10.00 WIB.

Cara Beli Tiket Konser Coldplay via BCA Presale

1. Melakukan Pembayaran via Virtual Account (VA)

Masuk laman coldplayinjakarta.com dan pilih Ticket

Klik ‘Buy Ticket‘ lalu pilih kategori tiket yang diinginkan

Salin Nomor Virtual Account

Buka Aplikasi myBCA

Pilih fitur Transfer lalu pilih Virtual Account

Masukan nomor Virtual Account

Pada halaman konfirmasi, akan muncul nominal yang dibayarkan, nomor dan nama merchant kemudian klik lanjutkan jika sudah sesuai.

2. Melakukan Pembayaran via Kartu Debit BCA

Pastikan Kartu Debit BCA yang berlogo Mastercard dan sudah aktif Transaksi Debit Online melalui myBCA

Masuk ke laman coldplayinjakarta.com dan pilih Tiket

Klik ‘Buy Ticket‘ dan pilih kategori tiket yang diinginkan

Pilih Pembayaran Credit / Debit Card kemudian masukan nomor Kartu Debit BCA Mastercard, Expired Date, dan kode CVC/CVV

Masukkan kode OTP untuk verifikasi (Pastikan Anda memiliki pulsa reguler pada nomor ponsel yang terdaftar pada BCA Mobile untuk menerima kode OTP)

Terakhir, pastikan pembayaran berhasil

3. Melakukan Pembayaran via Kartu Kredit BCA

Masuk ke laman coldplayinjakarta.com dan pilih Tiket

Klik ‘Buy Ticket‘ dan pilih kategori tiket yang diinginkan

Pilih Pembayaran Credit / Debit Card kemudian masukan nomor Kartu Debit BCA Mastercard, Expired Date, dan kode CVC/CVV

Masukkan kode OTP untuk verifikasi (Pastikan Anda memiliki pulsa reguler pada nomor ponsel yang terdaftar pada BCA Mobile untuk menerima kode OTP)

Terakhir, pastikan pembayaran berhasil.

