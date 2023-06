10 Vitamin dan Mineral Penting yang Dibutuhkan Tubuh

Bisnis.com, JAKARTA - Tubuh membutuhkan nutrisi penting seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral untuk membantu tubuh manusia dalam tumbuh dan berkembang.

Setidaknya, ada 10 vitamin dan mineral esensial yang memiliki peran penting dalam kesehatan. Sebagian besar manusia mendapatkan nutrisi yang baik melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari, tetapi ada juga yang tidak.

Dilansir dari mygnp, Sabtu (10/6/2023), saat makanan yang dikonsumsi tidak memenuhi kebutuhan tubuh, maka suplemen atau vitamin bisa diperoleh dalam bentuk kapsul dan dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari.

Simak 10 nutrisi dan mineral yang dibutuhkan tubuh:

1. Vitamin A

Vitamin A bisa menjaga jantung, paru-paru, hati, dan organ lainnya bekerja dengan baik. Juga disebut beta-karoten, penting untuk kesehatan reproduksi, penglihatan, dan sistem kekebalan tubuh.

Anda bisa mendapatkan vitamin A dari hati sapi, salmon, brokoli, wortel, labu, sayuran berdaun hijau, blewah, aprikot, mangga, produk susu, dan sereal yang diperkaya.

2. Vitamin B

Ada 8 vitamin B esensial yang berbeda - B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (niasin), B5 (asam pantotenat), B6 (piridoksin), B7 (biotin), B9 (folat) dan B12 (kobalamin).

Vitamin B membantu mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi. Beberapa vitamin B juga diperlukan untuk perkembangan sel, pertumbuhan dan fungsi. Anda mungkin memerlukan lebih banyak vitamin B jika Anda sudah lanjut usia, pernah menjalani operasi gastrointestinal, mengalami gangguan gastrointestinal, atau jika Anda menyalahgunakan alkohol.

Wanita yang sedang hamil, menyusui, atau berencana untuk hamil mungkin membutuhkan lebih banyak vitamin B, terutama folat, yang telah terbukti dapat mencegah cacat lahir, menurut American Pregnancy Association. Hingga 15 persen orang kekurangan B12. Anda mungkin juga membutuhkan lebih banyak B12 jika Anda menderita anemia pernisiosa atau seorang vegan atau vegetarian.

Anda bisa mendapatkan vitamin B dari daging, unggas, ikan, jeroan, telur, polong-polongan, biji-bijian, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, serta sereal, roti, dan pasta yang diperkaya.

3. Vitamin C

Juga dikenal sebagai asam askorbat, vitamin C meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan dan suplemen nabati. Karena merupakan antioksidan, vitamin C melindungi sel-sel kita dari radikal bebas yang merusak. Ini juga membantu penyembuhan luka dengan membantu tubuh kita memproduksi kolagen.

Jika Anda merokok, Anda membutuhkan 35 mg vitamin C lebih banyak per hari daripada non-perokok karena dibutuhkan lebih banyak vitamin C bagi tubuh Anda untuk memperbaiki kerusakan sel akibat radikal bebas dalam asap tembakau.

Anda bisa mendapatkan vitamin C dari buah dan jus jeruk, buah kiwi, paprika merah dan hijau, stroberi, blewah, brokoli, kubis Brussel, tomat, jus tomat, dan kentang panggang (memasaknya dengan cara ini, dengan kulitnya, mempertahankan folatnya, B6 dan vitamin C)

4. Vitamin D

Vitamin D membangun tulang yang kuat dengan membantu tubuh kita menyerap kalsium dari makanan dan suplemen. Ini juga meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh.

Orang yang menghindari sinar matahari atau menggunakan tabir surya — semua tindakan pencegahan cerdas untuk pencegahan kanker kulit — mungkin memerlukan suplemen, serta orang dengan gangguan malabsorpsi di mana tubuh mengalami kesulitan menyerap nutrisi (seperti penyakit Crohn atau penyakit celiac).

Vitamin D tidak ditemukan secara alami di banyak makanan. Dikenal sebagai "vitamin sinar matahari", sebagian besar vitamin D yang didapat tubuh kita diserap dari matahari melalui kulit kita. Makanan dengan vitamin D termasuk salmon, tuna, mackerel, hati sapi, kuning telur, jamur, susu yang diperkaya, susu kacang, dan sereal.

5. Vitamin E

Vitamin E melindungi sel-sel kita dari radikal bebas, meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dan membantu mencegah pembekuan darah.

Anda bisa mendapatkan vitamin E dari minyak bunga matahari, safflower dan bibit gandum, biji bunga matahari, almond, kacang tanah, bayam, lobak Swiss, alpukat, dan labu butternut.

6. Vitamin K

Vitamin K diperlukan untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Anda mungkin membutuhkan lebih banyak vitamin K jika Anda pernah menjalani operasi bariatrik untuk menurunkan berat badan atau mengalami gangguan malabsorpsi.

Vitamin K bisa Anda dapatkan dari bayam, kangkung, selada, brokoli, kacang kedelai, blueberry, buah ara, daging, keju, telur, dan minyak sayur.

7. Kalsium

Sekitar 99 persen kalsium dalam tubuh ditemukan dalam tulang dan gigi, yang sangat penting untuk dukungan struktural. Sisanya ditemukan dalam darah, otot, dan cairan intraseluler, yang merupakan bagian penting dari banyak fungsi metabolisme, saraf, dan otot. Wanita pascamenopause (yang memiliki risiko osteoporosis tinggi) dan orang yang tidak mengonsumsi produk susu (sumber utama kalsium) kemungkinan besar membutuhkan suplemen kalsium.

Anda bisa mendapatkan kalsium dari produk susu (seperti susu, keju, dan yogurt), susu non-susu yang diperkaya (seperti susu almond, kedelai, dan beras), jus jeruk yang diperkaya, sarden dengan tulang, tahu (jika disiapkan dengan kalsium), collard green, kangkung, dan brokoli.

8. Zat Besi

Zat besi adalah bagian penting untuk membangun sel darah merah, khususnya hemoglobin, protein yang berikatan dengan oksigen ke oksigen melalui darah dari paru-paru ke sel-sel di seluruh tubuh Anda. Vegetarian perlu mengonsumsi zat besi hampir dua kali lebih banyak setiap hari karena zat besi dalam makanan nabati lebih sedikit tersedia untuk tubuh daripada zat besi yang ditemukan dalam produk hewani. Wanita hamil dan penderita anemia defisiensi besi mungkin juga membutuhkan suplemen.

Anda bisa mendapatkan zat besi dari daging (terutama daging merah dan hati), makanan laut, lentil, kacang-kacangan, tahu, kacang mete, dan brokoli.

9. Magnesium

Magnesium memainkan peran penting dalam fungsi lebih dari 300 enzim yang mengatur berbagai proses dalam tubuh, termasuk fungsi otot dan saraf, irama jantung, dan kontrol glukosa. Orang dewasa yang lebih tua dan penderita diabetes mungkin membutuhkan suplemen.

Anda bisa mendapatkan magnesium dari kacang almond, bayam, kacang mete, kacang tanah, buncis, kentang, beras merah, produk susu, oat, ayam, daging sapi, dan brokoli.

10. Seng

Seng adalah mineral yang memainkan peran penting dalam fungsi kekebalan tubuh dan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan normal selama kehamilan dan masa kanak-kanak. Vegetarian mungkin juga memerlukan suplemen karena seng yang ditemukan dalam makanan nabati lebih sedikit tersedia untuk tubuh daripada yang ditemukan dalam daging dan ikan.

Anda bisa mendapatkan seng dari daging merah, unggas, makanan laut (terutama tiram, lobster, dan kerang), produk susu, biji-bijian, kacang-kacangan, dan kacang-kacangan.

Hubungi apoteker Anda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang suplemen. Beberapa vitamin (seperti vitamin E) berbahaya dalam dosis tinggi, dan beberapa dapat berinteraksi secara negatif dengan obat lain atau perawatan medis

