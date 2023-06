8.000 Pelari Siap Ramaikan Mandiri Jogja Marathon 2023

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 8.000 peserta siap mengikuti Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2023, ajang lari tahunan yang rutin digelar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), sebagai upaya menggairahkan budaya hidup sehat, sekaligus menyukseskan prinsip environmental, social and governance (ESG).

Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2023 atau dikenal juga dengan Mandiri Jogmar yang digelar di jantung pariwisata Yogyakarta, yakni kawasan Prambanan pada Minggu, 18 Juni 2023, mempertandingkan empat kategori, yakni Marathon (42.195 Km), Half Marathon (21 Km), serta 10 Km dan 5 Km (Fun Run).

Adapun, 8.000 peserta yang akan berlomba marathon pada tahun ini sebagian besar merupakan para pelari lintas generasi dari wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar di Indonesia, termasuk, beberapa pelari dari sejumlah negara, diantaranya Kenya, Jepang, Australia, United Kingdom, Belgia, dan Malaysia.

VP Corporate Communication Bank Mandiri Ricky Andriano menjelaskan seperti tahun-tahun sebelumnya Bank Mandiri juga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengangkat kekayaan budaya dan produk lokal.

Selain membudayakan gaya hidup sehat, Ricky menambahkan Mandiri Jogja Marathon juga punya misi untuk memacu pengembangan pariwisata dan perekonomian di Yogyakarta dan sekitarnya, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Mandiri Jogja Marathon 2023 seperti bertahun-tahun sebelumnya, diharapkan dapat menjadi katalis pendorong pertumbuhan pariwisata di Indonesia, khususnya Yogyakarta, serta menggerakan perekonomian secara maksimal. Kami berharap hal ini dapat menjadi pemicu yang positif bagi ekonomi di dalam negeri,” ujar Ricky dalam keterangan resmi, Kamis (15/6).

Sebagai event yang menerapkan zero waste to landfill, Bank Mandiri turut menggandeng beberapa pihak dan perusahaan pengelola sampah, untuk memilah serta mendaur ulang sampah organik maupun non organik guna memberikan manfaat yang positif bagi lingkungan.

Hal ini merupakan wujud konsistensi Bank Mandiri dalam mencapai pengurangan emisi karbon serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sebagai upaya mengoptimalkan hal tersebut, event ini juga menggandeng instansi lokal mulai dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Kepolisian Daerah Yogyakarta serta PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko.

Untuk memperkuat keamanan serta kenyamanan peserta MJM 2023, Bank Mandiri juga menggandeng PT AXA Mandiri Financial Services (AMFS) untuk memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri.

Manfaat proteksi asuransi tersebut merupakan wujud dari fokus Mandiri Group dalam memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi masyarakat berupa manfaat perlindungan senilai Rp 160 miliar bagi 8.000 peserta serta manfaat penggantian biaya perawatan medis apabila terjadi risiko selama Mandiri Jogja Marathon 2023 berlangsung.

Mandiri Jogmar Peduli Lingkungan dan UMKM

Sebagai konsistensi dalam menggelorakan semangat pembangunan berkelanjutan, Bank Mandiri juga melakukan perbaikan dan renovasi di beberapa titik yang menjadi rute yang akan dilalui peserta MJM 2023, mulai dari rute Fun Run (5 Km) hingga rute Marathon (42 Km).

“Hal ini yang menjadi bentuk konsistensi kami, sejak digelar tahun 2017 silam Bank Mandiri secara aktif melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara aktif, terutama dari sisi perbaikan jalan yang menjadi rute para peserta,” ungkapnya.

Pejabat (Pj) Walikota Yogyakarta Singgih Raharjo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) DIY mengungkapkan, untuk menarik minat wisata pihaknya juga telah melibatkan sejumlah pedagang UMKM lokal untuk ikut serta meramaikan ajang perlombaan maraton ini.

“Kami tidak hanya ingin melibatkan peserta, tetapi juga ingin memperkenalkan kembali kearifan lokal dan budaya Yogyakarta kepada para wisatawan, penonton, dan pihak-pihak lainnya agar ikut serta dalam memeriahkan Mandiri Jogja Marathon tahun ini,” terangnya.

Singgih juga menambahkan, Pemerintah Provinsi DIY dan Bank Mandiri juga menggandeng kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, sanggar komunitas seni, dan UMKM untuk berperan aktif. Antara lain, ikon MJM berupa penampilan seni dari Punakawan, Rama & Sinta dan Rahwana & Hanoman.

Selaras dengan itu, Race Director iSport Pandu Bagus Buntaran menuturkan, sebagai tim penyelenggara, pihaknya berkomitmen untuk mendukung acara ini dalam mendorong pengembangan ekowisata di Indonesia, khususnya Yogyakarta yang telah menjadi destinasi utama pariwisata saat ini.

“Pada tahun 2023 ini, Mandiri jogja Marathon dengan kategori Marathon, Half Marathon, dan 10K telah mendapatkan sertifikasi dari AIMS (Association of International Marathons and Distance Races), sebagai bukti keseriusan Bank Mandiri dalam mengembangkan olahraga atletik di Indonesia. Dengan demikian, rute Jogja Marathon diakui oleh World Athletics,” terangnya.

Panggung utama MJM 2023 yang terletak di kawasan Candi Prambanan ini lanjut Pandu, juga akan dimeriahkan oleh ragam seniman dan artis papan atas. Mulai dari penampilan panggung Andrea Lee, RAN, dan juga Shaggydog yang siap menghibur para peserta MJM 2023.

