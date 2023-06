Sinopsis Film Gone Girl, Pencarian Istri yang Hilang Tayang di Trans TV

Bisnis.com, JAKARTA - Film Amerika Serikat berjudul Gone Girl akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Jumat (16/6/23). Film ini merupakan film adaptasi novel yang berjudul sama.

Gone Girl merupakan film dengan genre psikologi thriller yang dirilis pada 2014. Film ini ditulis oleh Gillian Flynn dan disutradarai oleh David Fincher. Gillian juga dikenal menjadi penulis film Widows, dan Utopia. Sementara itu, David pernah menyutradarai film-film terkenal lainnya, seperti Zodiac, The Social Network, dan Se7en.

Gone Girl mulai melakukan produksinya pada September 2013. Anggaran film ini sekitar US$61 juta atau Rp911 miliar. Film ini sukses di layar lebar dan mendapatkan keuntungan dalam biaya. Gone Girl mendapatkan pemasukan kotor sebesar US$369,3 juta atau Rp5,5 triliun di seluruh dunia.

Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris terkenal, seperti Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, dan banyak lagi. Gone Girl dan para kru mendapatkan banyak nominasi dan penghargaan dengan total 188 nominasi dan 64 penghargaan. Rosamund Pike bahkan mendapatkan nominasi Oscar untuk Best Performance by an Actress in a Leading Role pada 2015.

Gone Girl berada di urutan 187 dalam ‘Top Rated Movie’ di IMDb. Tidak hanya itu, daftar di IMDb berjudul ‘10 Essential Psychological Thrillers’ juga memasukkan film ini di urutan kedelapan.

Memiliki alur cerita maju mundur, Gone Girl menceritakan tentang seorang istri yang hilang. Nick Dunne (Ben Affleck) dan Amy Dunne (Rosamund Pike) merupakan pasangan suami istri yang sudah lima tahun menikah.

Saat ulang tahun pernikahan mereka berdua, Nick mendapati sebuah meja terbalik dan kaca pecah di lantai. Dia juga menyadari bahwa Amy menghilang dari rumah mereka.

Nick pun menelepon polisi dan Detektif Rhonda Boney (Kim Dickens) dan Jim Gilpin (Patrick Fugit) memeriksa rumah pasangan Dunne. Nick pun dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai mengenai hilangnya Amy.

Dua polisi itu merasa aneh dengan Nick karena dia tampak pasif saat menjawab pertanyaan. Bahkan Nick juga tidak tahu mengenai Amy, seperti teman dekatnya atau golongan darahnya.

Tiap ulang tahun pernikahan mereka, Amy selalu memberikan hadiah seperti perburuan harta karun. Tahun kelimanya ini, Amy memberikan sebuah petunjuk mengenai sebuah amplop dengan tulisan ‘Petunjuk Dua’ yang menyebutkan sebuah rumah cokelat.

Namun, Nick mengatakan pada kedua polisi tersebut bahwa dia tidak mengerti apa yang dimaksud mengenai petunjuk itu.

Nick pun pergi ke rumah tua ayahnya dan menemukan petunjuk ketiga di sana. Dia hanya memasukkannya ke dalam saku belakang untuk menyembunyikannya dari polisi. Para detektif yang mengikuti Nick menanyakan mengapa dia ada di sana. Nick menjelaskan bahwa dia rutin ke sana.

Di sisi lain, orang tua Amy terbang dari New York dan mendatangi konferensi pers untuk menyebarkan informasi hilangnya Amy. Kemudian, orang tua Amy dan Nick bertemu dengan Rhonda mengenai kemungkinan tersangka. Rhonda menyebutkan mantan pacar Amy, Desi Collings (Neil Patrick Harrison), yang tampaknya mencoba bunuh diri ketika putus dari Amy.

Tidak hanya mantan pacarnya, Rhonda juga menyebut teman sekelas Amy yang pernah melakukan pelecehan seksual terhadapnya, Tommy O’Hara. Pencarian Amy masih berlanjut bersamaan dengan Nick yang berusaha mencari menggunakan petunjuk yang ditinggalkan oleh Amy. Selama Amy hilang, Nick mendapatkan banyak rintangan bahkan dia ketahuan mempunyai selingkuhan.

Apakah Amy berhasil ditemukan? Tonton film Gone Girl hanya di Bioskop Trans TV pukul 21.45!

