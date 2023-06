Bisnis.com, SURABAYA - Konser Selebrasi Tiga Dekade Perjalanan Cinta - Ari Lasso. Persembahan Pertamina dan Livin’ by Mandiri serta didukung oleh Telkomsel dan Kopi ABC sukses menghibur seluruh ‘GoodFelass’ di The Westin Grand Ballroom - Surabaya pada Sabtu, 17 Juni 2023. Acara yang memukau Sabtu malam kemarin telah berhasil menyatukan ribuan penggemar Ari Lasso (‘GoodFelass’) dalam rangkaian tur di kota kedua setelah Solo yaitu Surabaya untuk selebrasi 30 tahun kiprahnya di tanah air.

Pertamina x Livin’ by Mandiri present Konser 3 Dekade Perjalanan Cinta Ari Lasso didukung oleh Telkomsel dan Kopi ABC, dipromotori oleh Acteeve Indonesia dan diselenggarakan oleh Redline Kreasindo.

Foto: Meriah Konser Selebrasi 30 Tahun Ari Lasso di Surabaya

Ari Lasso berhasil menghibur dengan tajuk Konser 3 Dekade Perjalanan Cinta di kota kelahirannya Surabaya dengan Special Performance by Mulan Jameela. Malam yang penuh memori yang indah menjadi saksi perjalanan Ari Lasso yang telah menghibur selama 30 tahun dalam suka dan duka dan perjalanan meniti karirnya di dunia tarik suara di Indonesia, terima kasih untuk semua Goodfelass Surabaya yang telah ikut meramaikan konser 3 Dekade Perjalanan Cinta Ari Lasso, Last night was such a memorable night … see you next week in Malang.

Berikut Song List Konser 3 Dekade Perjalanan Cinta Ari Lasso di Kota Surabaya

1. Arti Cinta 2. Cukup Siti Nurbaya 3. Penjaga Hati 4. Menangis Diam-Diam 5. Cintailah Aku Sepenuh Hati 6. Aku Milikmu 7. Perbedaan 8. Cinta Terakhir 9. Satu 10. Mengejar Matahari 11. Jika 12. Karena Aku Telah Denganmu 13. Aku dan Dirimu 14. Cinta Sejati 15. Lirih 16. Cinta Kan Membawamu 17. Rahasia Perempuan 18. Misteri Illahi 19. Hampa 20. Kangen + Kamulah Satu-Satunya

Untuk seluruh GoodFelass yang belum sempat menyaksikan pertunjukan Ari Lasso di kota Surabaya, masih dapat menyaksikan kembali penampilan dari sang Idola di kota-kota selanjutnya yaitu di Malang dan Jakarta.

Harga Tiket Konser 3 Dekade Perjalanan Cinta Ari Lasso di Kota MALANG:

Kategori Reguler

· Festival Rp. 650.000.-

· Tribun A Rp. 500.000.-

· Tribun B Rp. 400.000.-

Harga Tiket Konser 3 Dekade Perjalanan Cinta Ari Lasso di Kota JAKARTA:

Kategori Reguler

· Platinum+AB Rp. 1.750.000.-

· Platinum CD Rp. 1.300.000.-

· Gold Rp. 1.100.000.-

· Silver Rp. 550.000.-

· Festival Rp.700.000.-

*) Harga tiket di atas belum termasuk pajak dan biaya admin tiket.

Informasi lengkap lengkap mengenai acara:

Pertamina x Livin’ by Mandiri - Konser 3 Dekade Pejalanan Cinta Ari Lasso

Tajuk Konser : Pertamina x Livin’ by Mandiri - Konser 3 Dekade Pejalanan Cinta Ari Lasso

Jadwal Acara :

Solo (Selesai) Surabaya (Selesai) Malang Jakarta 10 Juni 2023 17 Juni 2023 24 Juni 2023 8 Juli 2023 Edutorium UMS Westin Graha Cakrawala Tennis Indoor Senayan

Pengisi Acara : Ari Lasso & Mulan Jameela

Dipromotori oleh : Acteeve Indonesia

Diselenggarakan oleh : Redline Kreasindo

Tiket & Informasi : Livin by Mandiri

Laman Instagram : @ActeeveIndonesia @redline.kreasindo

Sponsor Utama : Pertamina x Livin’ by Mandiri

Sponsor Pendukung : Telkomsel Halo+ dan Kopi ABC

Tagar resmi acara : #3DekadePerjalananCintaAriLasso #3DekadeAriLasso #AriLasso

