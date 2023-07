Cara Membuat Visa Korea, Tanpa Ribet dan Cepat

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan kebijakan baru mengenai wisata untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Pembaruan kebijakan ini memudahkan WNI untuk pergi ke Korea Selatan.

Pembaruan kebijakan ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak negara Korea Selatan dengan Indonesia. Kesepakatan ini diungkapkan dalam pertemuan Duta Besar RI di Korea Selatan Gandi Sulistiyanto dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin. Kesepakatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi WNI untuk kunjungan singkat ke Korea Selatan.

Kebijakan visa baru ini diberlakukan mulai 27 Juni 2023. Dilansir dari KBRI Seoul, kebijakan visa yang diperbarui adalah Grup Visa Wisata. Ini merupakan visa yang diterbitkan oleh Pemerintah Korea Selatan kepada sekelompok orang dengan tujuan wisata perusahaan, darmawisata sekolah jenjang di bawah universitas, dan kunjungan wisata umum.

Kesepakatan ini juga untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan, terutama dalam rangka peringatan 50 tahun hubungan diplomatik. Peringatan hubungan diplomatik pada 2023 ini memiliki tema berjudul ‘Closer Friendship, Stronger Partnership’.

Grup visa wisata ini bisa diajukan dengan minimal tiga orang. Sebelumnya, visa ini dapat diajukan minimal lima orang. Kemudian, Anda bisa mengajukan visa wisata secara daring melalui laman Portal Visa Korea. Selain itu, biaya penerbitan juga lebih murah karena pengajuannya secara daring.

Pengajuan visa wisata ini juga bisa dilakukan melalui agen travel resmi yang ditunjuk oleh KBRI Seou. Saat ini, ada 44 agen travel resmi di Jakarta. Untuk melakukan permohonan visa ini Anda harus mengajukan setidaknya lima hari sebelum tanggal keberangkatan. Lima hari ini tidak termasuk hari libur. Biaya penerbitan grup wisata adalah sebesar US$15 atau Rp227.787 per orang.

Berikut cara mengajukan grup visa wisata di Portal Visa Korea:

1. Buka situs Portal Visa Korea atau visa.go.kr

2. Bahasa pada situs yang tersedia adalah bahasa Korea, Mandarin, dan Inggris. Jika ingin mengganti bahasa Inggris, klik ‘English’ pada bagian kanan atas

3. Pilih Asia pada ‘Continent’, Indonesia pada ‘Country’, Short Term Visit pada ‘Purpose of Entry’, dan 90 day or less pada ‘Length of Stay’

4. Setelah semua dipilih, klik Visa Navigator Start yang ada di sebelah kanannya

5. Setelah masuk ke laman selanjutnya, gulirkan laman sedikit dan pilih ‘Group Tourist C-3-2’

6. Setelah dipilih akan keluar informasi mengenai visa wisata tersebut, persyaratan, dan formulirnya.

cara membuat visa korea selatan Perbesar

7. Dokumen yang harus disiapkan adalah:

a. Formulir Aplikasi Visa untuk Grup, paspor, foto dalam format standar, biaya

b. Grup Tur Insentif yang diselenggarakan oleh Perusahaan

- Surat permohonan penerbitan Visa dari perusahaan penyelenggara perjalanan insentif

- salinan Sertifikat Pendaftaran Bisnis dari negara masing-masing

- Dokumen (yaitu sertifikat pembayaran pajak penghasilan) yang membuktikan kemampuan keuangan masing-masing anggota

c. Kunjungan lapangan sekolah menengah ke bawah

- Surat permintaan penerbitan Visa dari sekolah masing-masing

8. Isi formulir elektronik yang tersedia.



Adapun tahapan-tahapan dalam pengisian formulir elektronik tersebut

1. Isi formulir elektronik. Pengisian meliputi beberapa segmen, yaitu jenis permohonan visa, informasi pribadi (foto, nama, NIK, dan lainnya), rincian penerbitan visa, informasi paspor, dan kontak.

2. Mengirimkan formulir elektronik

3. Melakukan penyerahan permohonan ke kantor diplomatik dan melakukan pembayaran

4. Menunggu penerimaan dan ulasan visa

5. Penerbitan visa

