Ini 9 Obat Alami untuk Asam Urat yang Aman Bagi Kesehatan

Bisnis.com, JAKARTA - Asam urat dapat diobati dengan obat-obatan yang didapat dari dokter. Namun, beberapa orang mencari alternatif pengobatan, termasuk bahan alami.

Asam urat adalah sejenis radang sendi yang menyebabkan rasa sakit yang mirip dengan osteoartritis meski ada beberapa perbedaan yang berbeda. Ada banyak pilihan untuk membantu atau mencegah serangan asam urat di rumah. Sebagian besar merupakan bahan alami dan memiliki sedikit atau tanpa efek samping.

Dilansir dari Verywell Health, Selasa (11/7/2023), asam urat biasanya terjadi pada kaki, pergelangan kaki, lutut, tangan, dan pergelangan tangan. Biasanya serangan asam urat berlangsung sekitar lima hingga 10 hari. Asam urat adalah produk limbah yang terbentuk dari pemecahan purin atau zat yang ditemukan secara alami di dalam tubuh dan makanan tertentu.

Makanan yang mengandung purin tinggi contohnya adalah minuman beralkohol, daging merah, ikan, kerang, jamur, asparagus, kembang kol, dan bayam. Jika ingin menggunakan bahan alami sebagai pengobatan, Anda bisa menanyakan terlebih dahulu ke dokter.

Ini bahan-bahan alami yang dapat digunakan sebagai obat asam urat:

1. Vitamin C

Beberapa bukti menunjukkan vitamin C dapat membantu mengurangi kadar asam urat. Namun, vitamin C tidak cocok untuk semua orang. Orang dengan penyakit ginjal harus berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan sebelum mengonsumsi suplemen vitamin C.

Vitamin C meningkatkan penyerapan beberapa jenis zat besi dari makanan sehingga penderita hemokromatosis sebaiknya tidak mengonsumsi suplemen vitamin C.

2. Ceri

Ceri adalah obat rumahan yang populer untuk asam urat. Jumlah yang biasanya disarankan adalah antara setengah cangkir atau satu pon ceri sehari. Sebagai obat asam urat, ceri dimakan atau dibuat jus. Ekstrak ceri juga tersedia di beberapa toko makanan kesehatan.

ceri bisa untuk obat alami asam urat Perbesar

3. Magnesium

Magnesium adalah mineral makanan. Dilansir dari Healthline, beberapa mengklaim magnesium baik untuk asam urat. Sebuah studi pada 2015 menunjukkan bahwa magnesium yang cukup dikaitkan dengan kadar asam urat yang lebih rendah dan lebih sehat sehingga berpotensi menurunkan risiko asam urat.



4. Jahe

Jahe adalah makanan kuliner dan ramuan yang diresepkan untuk kondisi peradangan. Kemampuannya untuk membantu asam urat didokumentasikan dengan baik. Salah satu studi menemukan jahe topikal mengurangi rasa sakit yang berhubungan dengan asam urat.

obat alami asam urat Perbesar



5. Air hangat dengan cuka sari apel, jus lemon, dan kunyit

Cuka sari apel, jus lemon, dan kunyit masing-masing sering direkomendasikan secara anekdot untuk asam urat. Namun, tidak ada penelitian kuat yang mendukung cuka sari apel untuk asam urat.



5. Seledri atau biji seledri

Seledri adalah makanan tradisional yang digunakan untuk mengobati masalah buang air kecil. Untuk asam urat, ekstrak dan biji sayuran telah menjadi pengobatan rumahan yang populer. Meskipun penelitian ilmiah masih sedikit, diperkirakan seledri dapat mengurangi peradangan.



6. Teh jelatang

Jelatang (Urtica dioica) adalah obat herbal untuk asam urat yang dapat mengurangi peradangan dan nyeri. Penggunaan tradisional sering disebut dalam penelitian. Untuk mencoba teh ini, seduh secangkir dengan air mendidih. Seduh 1 hingga 2 sendok teh jelatang kering per cangkir air, lalu minum 3 gelas per hari.

daun jelatang bisa jadi obat asam urat Perbesar



7. Hibiscus atau kembang sepatu

Hibiscus adalah bunga taman, makanan, teh, dan obat herbal tradisional. Ini merupakan obat tradisional yang digunakan untuk mengobati asam urat. Satu penelitian yang diujikan ke tikus menunjukkan bahwa kembang sepatu dapat menurunkan kadar asam urat.



8. Apel

Apel mengandung asam malat yang menurunkan asam urat. Namun, tidak ada penelitian yang mendukung ini untuk asam urat. Apel juga mengandung fruktosa yang dapat memicu hiperurisemia dan menyebabkan serangan asam urat. Ini mungkin sedikit bermanfaat untuk asam urat, tetapi hanya jika tidak menambah konsumsi gula harian yang berlebihan.



9. Pisang

Pisang dianggap baik untuk asam urat. Pisang kaya akan potasium yang membantu jaringan dan organ dalam tubuh berfungsi dengan baik. Namun, pisang juga mengandung gula, termasuk fruktosa yang bisa menjadi pemicu asam urat. Banyak makanan yang lebih tinggi potasium dan lebih rendah gula daripada pisang, seperti sayuran hijau dan alpukat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News