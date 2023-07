Oppenheimer Dilarang Tayang di Jepang karena Alasan Traumatis, Ini Faktanya

Bisnis.com, SOLO - Oppenheimer akan segera menghiasi bioskop-bioskop di Indonesia mulai Kamis, 19 Juli 2023.

Sayangnya, muncul rumor bahwa film yang menceritakan tentang biografi J. Robert Oppenheimer, ini tak akan ditayangkan di Jepang.

Melansir Variety, pemberitaan mengatakan kemungkinan film ini di-banned karena menyangkut cerita pengeboman meski tidak terkait dengan Hiroshima dan Nagasaki.

Meskipun tak menyebutkan apakah akan ada Jepang dalam film tersebut, namun warganet menduga Negara Sakura itu tidak ingin memunculkan luka lama.

Di sisi lain, penduduk Jepang mengklaim bahwa mereka tidak alergi dengan film yang bertema perang dunia kedua atau perang Pasifik.

Yang pasti, sebenarnya pihak Universal sendiri masih belum menentukan kapan jadwal penayangan film Oppenheimer di Jepang.

Pihaknya masih mengira-ngira untuk tanggal perilisan dan mengukur ketertarikan penduduk Jepang untuk menyaksikan Oppenheimer.

Sebelumnya, Jepang pernah melarang penayangan film seperti In the Realm of the Senses, The Mikado dan Battle Royale. Namun alasan pelarangan itu karena adegan vulgar dan cerita yang tidak menghormati budaya Jepang.

