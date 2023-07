Konser Dewa 19 feat All Stars Sukses "Pecahkan" Stadion Manahan Solo

Bisnis.com, SOLO - Konser Dewa 19 feat All Stars berhasil diselenggarakan dengan meriah di Stadion Manahan Solo pada Sabtu (29/7/2023).

Puluhan ribu penonton memadati venue sejak pukul 18.30 WIB untuk melihat penampilan dari Dewa 19 dan penyanyi-penyanyi yang dibawanya.

Mahalini dipercaya menjadi pembuka konser Dewa 19 All Stars pada pukul 19.00 WIB. Ia membawakan sejumlah lagu miliknya seperti Sial dan Sisa Rasa.

Baca Juga Tarif Dewa 19 Sekali Manggung Rp250 Juta, Belum Termasuk Vokalis

Kemudian sekitar pukul 19.45 WIB, Dewa 19 membuka konser mereka dengan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh penonton.

Lagu pertama Dewa 19 dibawakan oleh Ahmad Dhani, Ello, dan Virzha. Ketiganya menyapa penonton dengan menyanyikan lagu Pangeran Cinta.

Dalam kesempatan ini, Ahmad Dhani berterima kasih kepada seluruh penonton yang telah hadir mendukung konser Dewa 19 All Stars.

Baca Juga Dewa 19 Siap Konser Bareng All Stars

Ia pun mengaku terkagum-kagum dengan antusias warga Solo di setiap konser yang diselenggarakan oleh Dewa.

"Kita sudah 3 kali (main) di Solo dalam tahun ini. Dan semuanya mengangumkan. Terima kasih," ucap Ahmad Dhani di sela-sela pertunjukannya.

Perbesar

Baca Juga Jokowi Nyanyi Lagu Dewa 19 Lalu Ngopi di Pasar Kreatif Jawa Barat

Selepas Ello dan Virzha, Mahalini kembali tampil untuk melakukan duet dengan Ahmad Dhani. Ia pun berharap bisa kembali lagi ke Solo bersama Dewa 19.

"Terima kasih Solo, semoga bisa bertemu lagi. See you bersama Dewa lagi. Solo Thank you so much semuanya!" teriak Mahalini setelah selesai menyanyikan lagu Sedang Ingin Bercinta.

Pukul 21.00 WIB, Shandy Sandoro naik ke atas panggung untuk membawakan lagu-lagu Dewa 19. Penampilannya itu pun didukung oleh pukulan drum Tyo Nugros yang ikut diboyong ke Solo.

Keduanya membawakan sekitar 5 lagu hingga akhirnya digantikan oleh Ari Lasso.

Menyapa dengan lagu Cinta Kan Membawamu Kembali, Ari Lasso berhasil membuat Stadion Manahan Solo bergema. Suaranya pun menyatu dengan nyanyian penonton.

Banyaknya penonton yang ingin menyaksikan dirinya menyanyi pun membuatnya terkejut. Ia berterima kasih atas antusiasme pengunjung dan mengaku tak menyesal telah memilih Solo sebagai kota pertama untuk pertunjukkan Dewa 19 All Stars.

"Indah sekali. Tidak salah menjadikan Solo sebagai kota pertama untuk Dewa 19 All Stars. Di mana kota ini juga menyimpan kenangan yang indah bagi kami," kata Ari sebelum menyanyikan lagu kedua.

Perbesar

Ahmad Dhani pun bercerita bahwa pemilihan Kota Solo sebagai yang kota pertama dilaksanakannya konser Dewa 19 All Stars, juga dikarenakan kenangan konser pertama mereka.

Solo menjadi kota yang pertama yang mengundang Dewa 19 untuk konser setelah dikeluarkan album pertama bertajuk ‘Dewa 19’ pada tahun 1992 silam.

Dari pantauan Bisnis, Stadion Manahan dipenuhi penonton yang ingin menyaksikan Ari Lasso. Mereka membuat venue menjadi lautan lampu selama sang penyanyi tampil di atas panggung.

Penampilan Dewa 19 All Starts pun ditutup dengan penampilan musisi luar negeri yakni Derek Sherinian, Dino Jelusick, Jeff Scott Soto, dan Phil X.

Konser ini berlangsung selama 4 jam yang terus membuat penonton berdecak kagum atas penampilan Dewa 19 yang layak diacungi jempol.

Dari informasi yang didapat Bisnis, Dewa 19 All Stars membawakan 38 lagu, yang mana beberapa lagu di antaranya adalah lagu baru yang akan dirilis pada Agustus 2023.

Konser Dewa 19 All Stars selanjutnya akan digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 12 Agustus 2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News