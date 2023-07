Kembalinya Petualangan Kura-Kura Ninja di Film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Bisnis.com, JAKARTA – Kisah petualangan empat kura-kura ninja bertopeng kembali menyapa penggemar tahun ini. Waralaba film animasi Teenage Mutant Ninja Turtles yang keenam ini akan tayang di bioskop mulai 2 Agustus.

Sebagai salah satu waralaba film animasi yang sukses, Teenage Mutant Ninja Turtles atau yang sering disingkat TMNT memiliki popularitas yang tinggi dengan penggemar yang berasal segala usia. Kali ini, Leonardo, Raphael, Donatello, dan Michelangelo akan hadir dengan petualangan baru.

TMNT: Mutant Mayhem menjadi film keenam dalam waralaba adaptasi film ini yang tayang pada 2023. Film ini diproduksi oleh Nickelodeon Movies bersama Point Grey Pictures. Jeff Rowe (sutradara Gravity Falls, Disenchantment) dan Kyle Spears menjadi sutradaranya.

Dalam TMNT: Mutant Mayhem, Leonardo (pengisi suara Nicolas Cantu), Raphael (Bradie Noon), Donatello (Micah Abbey), dan Michelangelo (Shamon Brown Jr.) akan menunjukkan kisah baru dari petualangan mereka sebagai ninja. Seth Rogen, salah satu produser mengatakan bahwa film kali ini lebih berfokus pada sisi “remaja” keempat tokoh tersebut.

Keempat kura-kura mutan diceritakan memiliki ikatan persaudaraan yang erat, dengan ciri khas semangat dan kesukaan mereka pada pizza. Di samping itu, mereka tinggal bersama Splinter (Jackie Chan), tikus mutan yang menjadi guru sekaligus ayah angkat mereka.

Dikisahkan keempat kura-kura ini sudah lama hidup bersembunyi di selokan, jauh dari manusia. Namun, suatu hari mereka ingin memasuki dunia manusia di kota New York, terutama kehidupan remaja manusia.

Mereka berencana untuk memenangkan hati warga kota New York dan membuat warga New York menerima mereka sebagai remaja. Untuk itu, mereka menggunakan keahlian yang akrab bagi keempatnya: aksi heroik ninja.

Leonardo dan ketiga saudaranya akan menjadi sosok pendatang di kalangan pahlawan kota dan harus membuktikan kebolehan mereka. Mereka akan menghadapi sindikat kejahatan terkenal. Dalam film ini, penjahat yang menghalangi para kura-kura juga adalah mutan, seperti yang diindikasikan judul.

Dalam petualangan ini, Leonardo dkk. akan bertemu dengan manusia yang kelak menjadi teman mereka, April O’Neil (Ayo Debri). April akan membantu mereka melawan para musuh.

Beberapa tokoh musuh yang terlihat dalam cuplikan YouTube adalah Bebop (Seth Rogen), Rocksteady (John Cena), Genghis Frog (Hannibal Buress), Leatherhead (Rose Byrne), Superfly (Ice Cube), Ray Fillet (Post Malone), Mondo Gecko (Paul Rudd), Chyntia Utrom (Maya Rudolph), Wingnut (Natasia Demetriou), dan Baxter Stockman (Giancarlo Esposito).

Waralaba Teenage Mutant Ninja Turtles

TMNT bermula dari komik dengan judul yang sama karya Kevin Eastman dan Peter Laird yang terbit pada 1983–1986. Komik ini memiliki empat karakter utama kura-kura mutan remaja dengan masing-masing topeng berwarna. Mereka belajar ilmu bela diri dan menjadi ninja dari Sensei (Master) Splinter.

Komik TMNT dengan cepat menjadi populer dan dijadikan waralaba untuk semua jenis produksi, dilansir dari situs komunitas penggemar Turtlepedia. Karakternya dijadikan mainan yang laris manis pada 1987. Nintendo kemudian membuatkan video game untuk TMNT pada 1989 dan berhasil mendulang kesuksesan yang sama seperti mainannya.

Film animasi pertama TMNT dibuat pada 1990 dengan judul yang sama, mengikuti alur pada komik originalnya. Kemudian film kedua TMNT II: The Secret of the Ooze dirilis pada 1991. Film ketiga dirilis sebagai TMNT III pada 1993.

Untuk film keempat, judulnya disederhanakan menjadi hanya singkatan TMNT. Film ini tayang pada 2007, kali ini sudah menggunakan bantuan komputer untuk animasinya. Film kelima yang dirilis pada 2014 kembali hanya menggunakan judul Teenage Mutant Ninja Turtles. Sekuelnya dirilis pada 2016 dengan judul TMNT: Out of the Shadow.

