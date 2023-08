Kiat Kembangkan Bisnis Jasa Kecantikan dari Praktisi

Bisnis.com, JAKARTA - Tren bisnis kecantikan semakin menjamur dan semakin meningkat.

Hal ini karena kebutuhan perawatan kulit dan diri ini semakin banyak diminati tidak hanya kaum wanita. Bukan hanya perempuan, namun kaum pria pun sudah tidak segan lagi untuk pergi ke tempat-tempat perawatan kulit.

Penampilan menjadi bagian paling penting dalam kehidupan para pekerja saat ini. Penampilan juga dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat menarik lawan bicara dan menjadi salah satu faktor penentu dalam bernegosiasi.

Klinik kecantikan semakin banyak bermunculan dan saling gencar untuk berpromosi. Pebisnis pun semakin sadar persaingan ketat yang semakin kompetitif untuk menjadi unggul.

Masyarakat pun mulai banyak yang memperhatikan penampilan dan kesehatan kulit, sehingga tidak hanya menggunakan skincare atau perawatan di rumah, namun berlanjut ke salon dan klinik kecantikan. Semakin berkembangnya teknologi digital, masyarakat pun semakin pintar untuk memilih tempat yang tepat dan cocok baginya.

Lalu bagaimana dengan strategi para pebisnis untuk menarik konsumen supaya usahanya tetap berjalan dan berkembang?

Seorang praktisi PR klinik Una Agnita, membagikan kiat atau strateginya dalam mengembangkan klinik yang sudah berdiri hingga 7 tahun ini.

Kiat ini, dibagikan Una, begitu sapaannya, dalam bukunya yang berjudul “How to be a Tough PR in the Beauty Industry”.

Buku ini berisikan tentang kiat menjadi humas yang tangguh di industri kecantikan.

Menurut Una, ketika banyak yang tanya dan ingin tahu akan cara dan strateginya dalam berbisnis membangun klinik kecantikan, disitulah timbul pemikiran untuk membuat suatu buku yang bisa dibaca banyak orang dan didapat dengan mudah.

“Buku ini saya buat untuk memotivasi baik anak muda maupun praktisi humas diluar sana yang sedang berjuang dalam bisnis dan usahanya” ungkap Una.

“Tidak sesuainya latar belakang pendidikan dengan pekerjaan bukan menjadi halangan untuk menjadi seorang praktisi PR yang sukses.” tambahnya.

Buku ini diterbitkan oleh The F Publishing yang juga menerbitkan beberapa buku, salah satunya adalah buku Jenderal Moeldoko dan majalah The F People.

Rachel Octavia, selaku Founder dari The F Group menjelaskan bahwa dirinya dan tim mendukung minat baca lintas generasi, maka dari itu ia pun mendukung Una Agnita sebagai penulis untuk terus berkarya dan berkarir di industri kecantikan ini.





