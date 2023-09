Ini Film-Film Korea Selatan yang Mengubah Sejarah

Bisnis.com, JAKARTA - Film asal Korea Selatan memiliki dampak besar dalam industri perfilman dan budaya populer. Film Korea telah mendapatkan popularitas internasional yang besar dalam beberapa tahun terakhir.

Banyak film yang mendapat pujian untuk kualitas produksi dan alurnya. Beberapa orang menikmati berbagai genre film Korea, seperti drama, komedi, aksi, dan thriller. Film-film tersebut telah membantu mengenalkan budaya Korea Selatan ke seluruh dunia.

Dilansir dari Movieweb, pada tahun 60-an, itu merupakan masa sinema Korea mulai mengambil dan menciptakan gaya nasional yang berbeda dengan negara yang dikenal saat ini.

Padahal terdapat sensor yang keras dari kediktatoran yang berlaku pada masa itu. Pada akhir tahun 90-an, banyak sutradara yang dicintai dan terkenal saat ini memulai perjalanan pembuatan filmnya dan ada pula yang baru saja lulus dari sekolah film dan siap membuat sejarah.

Berikut adalah film-film Korea Selatan yang mengubah sejarah.

1. The Quiet Family

The Quiet Family benar-benar mengawali karier aktor terkenal, seperti Choi Min-sik, yang membintangi Oldboy dan I Saw the Devil, dan Song Kang-ho, bintang film Parasite.

Film ini menceritakan kisah sebuah keluarga yang mencoba menjalankan sebuah penginapan di pegunungan ketika salah satu tamu mereka meninggal. Bukannya melaporkan ke polisi, mereka malah menguburkan jenazahnya.

Ketika kejadian-kejadian malang mulai terjadi dalam hidup mereka, mereka terpaksa mengambil beberapa keputusan mengenai hal tersebut.

2. I Saw the Devil

Film ini dirilis pada 2009 dan mendapat sambutan meriah. Film ini menceritakan tentang l Agen NIS yang memutuskan untuk mengambil jalan balas dendam terhadap pria Film ini adalah salah satu film yang disukai banyak orang di bioskop Korea dan ditayangkan perdana di Sundance Film Festival.

3. Train to Busan

Sebuah film zombie Train to Busan banyak disukai oleh pecinta film di seluruh dunia. Aktor terkenal Gong Yoo memerankan seorang pekerja yang membawa putrinya dengan kereta berkecepatan tinggi ke Busan. Namun, wabah zombie telah terjadi di Korea Selatan. Film ini sukses besar setelah dirilis dan berhasil memicu keseluruhan franchise dan remake Amerika.

4. A Tale of Two Sisters

A Tale of Two Sisters yang rilis pada 2003 menunjukkan kepada dunia seperti apa horor Korea Selatan dan film ini menyampaikannya dengan baik. Film ini menjadi film Korea pertama yang diputar di bioskop-bioskop Amerika dan tetap menjadi film horor Korea terlaris yang pernah dirilis.

5. The Wailing

The Wailing karya Na Hong-jin dirilis pada tahun 2016 merupakan salah satu dari sedikit film horor Korea yang berhasil menarik perhatian internasional. Film ini menceritakan tentang kedatangan orang asing di sebuah desa kecil di Korea. Kemudian, penduduk desa tampaknya kehilangan akal sehat dan membunuh orang yang mereka cintai.

6. Burning

Burning dirilis pada tahun 2018. Burning adalah film Korea pertama yang masuk dalam daftar nominasi Oscar untuk Film Fitur Internasional Terbaik. Namun, sebelum masuk dalam daftar terpilih, film tersebut telah memenangkan Penghargaan Kritikus Internasional FIPRESCI di Festival Film Cannes.

