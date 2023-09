Vidi Aldiano Ungkap Kankernya Menyebar, Kini Rutin Jalani "Spa Day"

Bisnis.com, JAKARTA – Vidi Aldiano mengegerkan warganet dengan postingan penyakit kanker yang dideritanya.

Penyanyi dan penulis lagu kelahiran Jakarta, 29 Maret 1990 itu dalam akun Instagram pribadinya @vidialdiano mengungkapkan sel kanker yang diidapnya telah menyebar kebeberapa titik dalam tubuh.

Vidi pun mengakui tiga tahun belakangan ini telah menjadi bagian dari “cancer-warrior”. Menghadapi kenyataan tersebut, Vidi harus menjalani perawatan rutin setiap 3 minggu yang dia sebut “day spa”.

Baca Juga Fore Coffee Tunjuk Vidi Aldiano Bikin Kreasi Menu Baru

Another "spa day" for me. Sorry but its gonna be another long post.

-

Sudah memasuki tahun ketiga dimana gue menjadi 'Cancer-warrior'. Jarang sebenernya mau update hal-hal seperti ini, tapi hari ini I just feel like sharing.

Meski harus menjalani perawatan untuk penyakitnya itu, Vidi mengaku berusaha keras melawannya untuk segera sembuh.

"Seiring waktu berjalan, I learn to make peace with my condition and be grateful for whatever God has given me throughout these years," tulisnya.

Baca Juga Vidi Aldiano Bilang Sheila Dara Minum Paracetamol Usai Kecelakaan

Dia juga berharap meski di tengah pengobatannya itu dirinya masih bisa berkarya untuk memberikan senyuman untuk penggemarnya.

"Wish me luck! #VidiComeback2023 sudah ada di depan mata. Gue harus sehat dan kuat, supaya bisa bikin kalian bangga sama karya terbaru gue! Love you all!," tutupnya.

Seperti diketahui, Vidi pernah mengungkapkan dirinya mengidap sakit kanker ginjal pada 2019 lalu dengan kondisi stadium 3.

Baca Juga Vidi Aldiano, Video Pernikahan dengan Sheila Dara Aisha Hari Ini

Saat itu dia mengetahui karena tekanan darahnya selalu tinggi.

Namun, dia sempat berobat ke Singapura dan menyampaikan kabar jika saat itu sudah sembuh.

Sayangnya tiba-tiba saja dia muncul kembali dengan kabar mengejutkan jika kankernya sudah menyebar. (Maria Elfika Simplisia)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News