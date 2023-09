Daftar Tayangan Indonesia Terbaru di Prime Video, Ada Takeshi's Castle hingga Catatan Si Boy

Bisnis.com, JAKARTA -- Layanan streaming video kelas global, Prime Video, mengumumkan masuknya 13 judul film dan serial Indonesia terbaru yang akan tayang perdana setiap minggu, mulai 5 Oktober hingga 28 Desember 2023.

Sederet tayangan yang dihadirkan ini sekaligus mempertegas komitmen Prime Video untuk menghadirkan lebih banyak konten lokal berkualitas tinggi kepada pelanggan Indonesia.

Daftar tayangan terbaru Prime Video mencakup produksi original lokal Indonesia yang pertama dari Prime Video berjudul "Comedy Island Indonesia", sebuah hasil kolaborasi dengan Base Entertainment, yang akan tayang perdana pada 9 November 2023.

Tayangan reality show ini memadukan format scripted dan unscripted ini hadir dalam bentuk seri dengan enam bagian yang menyuguhkan acara tantangan komedi improvisasi situasional yang unik dan tidak terduga.

Acara ini juga mengundang sejumlah komedian dan aktor ternama Indonesia seperti Tora Sudiro, Asri Welas, Cinta Laura Kiehl, Nirina Zubir, Aming, Tretan Muslim, Dustin Tiffani, Mamang Osa, Uus, Onadio Leonardo, dan Muzakki Ramdhan.

Bergabung dengan "Comedy Island Indonesia", ada pula reboot dari acara permainan Jepang ikonik "Takeshi’s Castle", yang akan tayang perdana pada 16 November 2023 dengan sederet pengisi suara lokal ternama.

Proses kreatif dubbing lokal tayangan ini dipimpin oleh sang sensasi dubbing internet yang populer, Fluxcup, yang menjanjikan lelucon dengan ciri khas humor lokal.

Berbagai komedian papan atas Indonesia, seperti Wendy Cagur, Kiky Saputri, Imam Darto, Dimas Danang, Soleh Solihun, dan Abdel Achrian, juga akan menjadi pengisi suara untuk Takeshi’s Castle.

“Comedy Island Indonesia dan Takeshi’s Castle menetapkan standar baru untuk cerita Indonesia yang autentik, sekaligus menunjukkan komitmen kami terhadap para kreator lokal dan menghadirkan konten yang relevan secara budaya kepada penonton lokal dan internasional,” kata Raphael Phang, Head of Originals, Indonesia di Prime Video di Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Selain itu, Prime Video juga mengumumkan tiga serial dan satu film Indonesia yang akan tayang perdana secara eksklusif hingga akhir 2023, termasuk adaptasi novel dari drama crime-thriller berjudul "Rencana Besar" yang menampilkan Dwi Sasono, Adipati Dolken, Prisia Nasution, Chicco Kurniawan, dan Hanggini.

Serial lainnya yang juga akan tayang perdana adalah drama fantasi "Tukar Tambah Nasib" yang dibintangi oleh Aghniny Haque, Dion Wiyoko, Darius Sinathrya, Mathias Muchus, dan Sarah Sechan.

Selain itu, tema drama olahraga yang segar karya Salman Aristo, "The Aces", juga bergabung ke dalam deretan tayangan lokal terbaru Prime Video, di mana ceritanya berfokus pada dua pemain biliar jenius yang saling bersaing dan menampilkan bintang Indonesia yang sedang naik daun, Kevin Ardilova dan Emir Mahira.

Tidak hanya serial, pelanggan Prime Video juga bisa menonton film komedi romantis arahan Rizal Mantovani berjudul Kapan Hamil? yang dibintangi oleh Laura Basuki dan Fedi Nuril sebagai pasangan suami-istri yang telah lama mendambakan kehadiran seorang anak.

Film box-office Indonesia tahun ini seperti Sewu Dino karya Kimo Stamboel dan film drama-komedi Onde Mande! yang berpusat pada budaya Minang, serta beberapa film keluaran bioskop yang terkenal tahun ini, seperti Ganjil Genap, Star Syndrome, Spirit Doll, Mangkujiwo 2, dan Catatan Si Boy juga akan hadir secara eksklusif di Prime Video.

Seluruh 13 tayangan lokal tersebut akan bergabung ke dalam koleksi tayangan Prime Video yang begitu populer sebelumnya, termasuk tayangan Indonesia yang populer seperti Sabtu Bersama Bapak, A+, dan Induk Gajah.

Tak ketinggalan, ada pula sejumlah judul-judul Korea yang menarik dinikmati seperti Jinny's Kitchen, The Killing Vote, dan The Kidnapping Day. Ada pula anime populer seperti Demon Slayer, dan Amazon Original yang mendapat penghargaan dan diakui secara kritis seperti AIR, Citadel, The Lord of the Rings: The Rings of Power, The Boys, Tom Clancy's Jack Ryan, The Wheel of Time, serta pemenang Emmy dan Golden Globe, Argentina 1985, Fleabag, dan The Marvelous Mrs. Maisel.

