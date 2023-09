Jadwal dan Link Streaming Penampilan Putri Ariani di Final America's Got Talent 2023

Bisnis.com, SOLO - Putri Ariani berhasil menembus final America's Got Talent 2023 pada Rabu (6/9/2023) malam.

Hal ini diumumkan langsung oleh akun instagram resmi AGT, yang kemudian direpost oleh Putri Ariani.

"@arianinismaputri has somethin' to smile about. She's heading to the #AGT Finale! tulis pengumuman tersebut.

Baca Juga Pukau Juri di Semifinal, Putri Ariani Berhasil Lolos ke Babak Final Americas Got Talent 2023

Dalam semifinal tersebut, Putri yang memakai dress berwarna golden brown tampil apik membawakan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For milik grup musik U2.

Penampilannya mendapatkan standing ovation dari keempat juri, Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, dan Howie Mandel.

Putri akan melaju ke babak final bersama dengan lima kontestan lainnya yakni Mzansi Youth Choir, Lavender Darcangelo, Adrian Stoica and Hurricane, Ahren Belisle, dan Murmuration.

Jadwal Final AGT

Putri Ariani akan tampil di final AGT 2023 pada Selasa (26/9/2023) waktu Amerika Serikat. Penampilannya itu akan disiarkan secara langsung di TV NBC.

Kemudian pengumuman juara AGT musim ke-18 akan dilangsungkan pada keesokan harinya, yakni Rabu (27/9).

Adapun episode terakhir dari AGT 2023 ini akan ditayangkan dengan durasi dua jam, yang juga akan ditayangkan melalui Youtube resmi AGT.

Baca Juga Kala Pak Bas hingga Putri Ariani Viral di HUT RI ke-78

Link streaming

Berikut link streaming final AGT 2023 yang menampilkan Putri Ariani.

Klik di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News