Daftar Film Tayang di Bioskop Oktober 2023

Memasuki bulan Oktober, kumpulan film menarik siap menyambut kamu para pencinta film.

Setelah menikmati kumpulan film mulai dari Sleep Call hingga Petualangan Sherina 2 di bulan September, kali ini kumpulan film menarik versi bulan Oktober akan hadir dengan berbagai genre.

Penasaran film apa saja yang akan tayang di bioskop kesayangan kamu? Simak daftar film berikut.

1. Bangku Kosong ( 5 Oktober 2023)

Film ini menceritakan tokoh Dinda yang mengalami kejadian-kejadian mistis karena duduk di bangku kosong yang dikenal menakutkan. Sejak duduk di bangku tersebut, kehidupan Dinda berubah menjadi kisah misteri yang menakutkan. Film yang disutradarai Monty Tiwa ini menjadi salah satu film genre horor yang perlu kamu saksikan.

2. Indigo: What Do You See? (19 Oktober 2023)

Indigo: What Do You See?, film horor produksi Hitmaker Studios yang diperankan oleh Amanda Manopo, Aliando Syarief dan Sara Wijayanto akan hadir di bioskop.

Disutradarai oleh Rocky Soray, film ini mengisahkan kisah Zora (Amanda Manopo) dan adiknya yang memiliki kemampuan indigo. Namun, kemampuan ini tidak menjadi hal baik, tetapi sebaliknya membahayakan keluarga Zora.

3. The Exorcist: Believer (Oktober 2023)

Ketika dua gadis menghilang ke dalam hutan dan kembali tiga hari kemudian tanpa mengingat apa yang terjadi pada mereka, ayah dari seorang gadis mencari Chris MacNeil, yang selamanya berubah karena apa yang terjadi pada putrinya lima puluh tahun yang lalu.

Ketika putri pemenang, Angela, dan temannya Katherine, menunjukkan tanda-tanda kerasukan setan, hal itu memicu serangkaian peristiwa yang memaksa ayah tunggal Victor Fielding untuk menghadapi titik nadir kejahatan. Ketakutan dan putus asa, dia mencari Chris MacNeil, satu-satunya orang yang masih hidup yang pernah menyaksikan hal seperti itu sebelumnya.

4. Bangsatnya Cinta Pertama (5 Oktober 2023)

Disutradarai oleh Eugene Panji, film ini menceritakan dilema yang dihadapi dalam hubungan persahabatan yakni antara memilih kisah cinta atau mempertahankan persahabatan.

5. Road To Boston (4 Oktober 2023)

Pada tahun 1947, dua tahun setelah pembebasan Korea dari pemerintahan kolonial Jepang, Suh Yun-Bok ( Im Si-Wan ) adalah pelari maraton berusia 24 tahun. Dia mempersiapkan Boston Marathon ke-51 mendatang dengan Pelatih Kepala Son Kee-Jung ( Ha Jung-Woo ) dan Pelatih Nam Seung-Ryong ( Bae Sung-Woo ).

Pelatih Kepala Son Kee-Jung memenangkan medali emas di Olimpiade Berlin 1936, tetapi karena Korea berada di bawah kekuasaan kolonial Jepang pada saat itu, ia mengenakan bendera Jepang di dadanya. Son Kee-Jung sangat ingin muridnya Sun Yun-Bok menang di Boston Marathon ke-51 sambil mengenakan bendera Korea di dadanya.

Setelah melalui banyak kesulitan untuk sampai ke Boston, mereka akhirnya tiba satu minggu sebelum perlombaan dimulai.

6. Rascal Does Not Dream of A Sister Venturing Out (13 Oktober 2023)

Setelah bulan Desember yang melelahkan, Sakuta dengan cepat mendekati akhir tahun kedua sekolah menengahnya. Karena Mai adalah siswa tahun ketiga, mereka tidak punya banyak waktu tersisa bersama sebelum kelulusan tiba. Sementara itu, adiknya, Kaede, perlahan tapi pasti kembali bertualang di luar ruangan.

Saat dia mulai menemukan pijakannya, dia mengumumkan tujuan paling ambisiusnya hingga saat ini, yaitu bersekolah di sekolah menengah kakaknya. Sakuta tahu lebih baik dari siapa pun betapa sulitnya hal ini bagi Kaede, dan dia siap mendukungnya semampunya.

Dia hanya tidak yakin apakah itu yang terbaik untuknya...atau apa yang sebenarnya dia inginkan.

7. Pamali: Dusun Pocong (12 Oktober 2023)

Film ini bercerita tentang kisah tiga perempuan petugas medis yang ditugaskan ke sebuah desa terpencil yang terkena wabah yang belum diketahui.

Namun mereka terjebak dan satu persatu dari mereka terbunuh secara mengenaskan karena munculnya pocong-pocong yang bangkit kembali karena pamali yang mereka lakukan. Penasaran apa pamali yang mereka lakukan dan bagaimana kelanjutannya?

Catat tanggalnya, tanggal 12 Oktober di bioskop-bioskop kesayangan kamu.

8. Janin Iblis Neraka (12 Oktober 2023)

Menceritakan Randika (Samuel Rizal) dan Ranti (Aliyah Faizah), pasutri muda yang kini menempati rumah yang baru dibeli oleh mereka. Selama tinggal di rumah baru, Ranti sering mengalami mimpi aneh berupa petunjuk di kehidupan nyata. Kejadian-kejadian aneh pun sering ia alami. Mulai dari kemunculan kucing hitam misterius, kedatangan seorang pria lusuh bernama Galang, hingga puncaknya yaitu Ranti yang mengandung. Namun Randika malah menaruh kebencian pada calon bayi yang dikandung Ranti.

9. Imam Tanpa Makmum (19 Oktober 2023)

Imam (Syakir Daulay), jatuh hati pada Naira (Vonny Felicia), pemain biola yang memiliki rumah singgah untuk anak jalanan. Imam memanggilnya “Humaira” seperti panggilan sayang Nabi Muhammad saw kepada Siti Aisyah. Mamak (Cut Mini) tidak setuju pada hubungan itu karena Naira ternyata bekerja di tempat hiburan malam.

Film drama komedi ini hampir seluruhnya digarap Syakir Daulay. Baik sebagai penulis, pemain utama maupun produser. Kendati dipersiapkan selama satu tahun, film ini berhasil diproduksi dalam satu bulan. Akan halnya Vonny Felicia yang berperan sebagai Naira, adalah brand ambassador ONIC Esport yang sangat familiar bagi kalangan gamers. Lembaga Sensor Film (LSF) mengklasifikasikan film ini untuk penonton usia 13 tahun ke atas. (jat

10. Saranjana: Kota Ghaib (26 Oktober 2023)

Film ini berlatarkan legenda Kota Saranjana, tempatnya para Jin muslim tinggal di Pulau Kalimantan, diceritakan ada grup musik yang sedang bepergian. Anggotanya ada Rendy, Dion, Vey, dan Shita. Vokalis mereka, Shita, menghilang dan dicurigai telah masuk ke kota gaib tersebut. (Maria Elfika Simplisia)

