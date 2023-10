Ini Dia 25 Idol K-pop Tercantik Tahun 2023

Bisns.com, JAKARTA – Popularitas girl group asal Korea Selatan atau yang dikenal dengan sebutan K-Pop memang tidak perlu diragukan lagi.

Menjadi seorang idol K-Pop tentu dituntut untuk memiliki penampilan dan paras yang cantik. Tak dapat dipungkiri, dari rambut yang indah, kulit yang bersih, hingga wajah memesona para idol K-Pop mengundang decak kagum bagi siapapun yang melihatnya.

Website populer KingChoice pada September lalu mengadakan polling selama sebulan bagi para penggemar untuk memilih siapa yang mereka anggap sebagai idol K-Pop tercantik pada tahun 2023.

Pada 30 September, KingChoice mengumumkan 100 urutan idol K-Pop tercantik tahun 2023 berdasarkan lebih dari 6,8 juta penggemar yang turut memberikan suara mereka pada pemilihan ini.

Melansir laman KingChoice, Senin (2/10/2023), berikut adalah 25 idol K-Pop tercantik tahun 2023 pilihan penggemar.

1. JiU (Dreamcatcher) – 2.655.590 vote

2. Irene (Red Velvet) – 2.260.571 vote

3. Nancy (former MOMOLAND) – 1.306.778 vote

4. Joy (Red Velvet) – 257.777 vote

5. Tzuyu (TWICE) – 81.370 vote

6. Jihyo (TWICE) – 29.078 vote

7. Chanty (Lapillus) – 28.435 vote

8. Nayeon (TWICE) – 22.670 vote

9. Sunmi (artis solo) – 20.320 vote

10. Karina (aespa) – 19.306 vote

11. Lisa (BLACKPINK) – 18.290 vote

12. NingNing (aespa) – 13.458 vote

13. Yuri (Girls’ Generation) – 10.277 vote

14. Sandara Park – 9.560 vote

15. Yerin (artis solo) – 7.177 vote

16. Hayoung (Apink) – 6.777 vote

17. Wendy (Red Velvet) – 6.728 vote

18. Seulgi (Red Velvet) – 6.727 vote

19. Yeri (Red Velvet) – 6.7.27 vote

20. Tiffany (Girls’ Generation) – 6.707 vote

21. YoonA (Girls’ Generation) – 6.700 vote

22. Winter (aespa) – 6.547 vote

23. Minji (NewJeans) – 6.537 vote

24. Giselle (aespa) – 6.537 vote

25. Cheng Xiao (Cosmic Girls) – 6.527 vote (Kresensia Kinanti)

