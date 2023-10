Trailer Film Wonka Dirilis, Sutradara Bocorkan Fakta Menarik soal Timothee Chalamet

Bisnis.com, SOLO - Warner Bros resmi merilis trailer kedua film Wonka, yang dibintangi oleh Timothee Chalamet.

Timothee didapuk menjadi pemeran utama yakni Willy Wonka, yang merupakan sosok pemilik pabrik Coklat terkenal bernama Wonka.

Karakter Willy Wonka diciptakan oleh Roald Dahl dalam novel anak-anak tahun 1964 berjudul “Charlie and the Chocolate Factory.”

Ceritanya mengikuti Charlie Bucket, seorang anak muda yang akhirnya memenangkan tiket emas untuk mengunjungi pabrik coklat ikonik Wonka.

Dalam trailer film Wonka, diberikan sedikit gambaran tentang kisah asal mula Wonka.

Adapun fakta menarik dari film ini yakni Timothee ternyata tak mengikuti audisi untuk menjadi pemeran utama.

Sutradara Paul King mengungkapkan kepada Rolling Stone bahwa Chalamet tidak perlu mengikuti audisi untuk "Wonka" setelah melihat penampilan viralnya di sekolah menengah di YouTube.

“Itu adalah tawaran yang wajar karena dia hebat dan dia adalah satu-satunya orang dalam pikiran saya yang bisa melakukannya,” kata King, dikutip dari Variety.

Dari video yang viral itu, King yakin bahwa Timothée Chalamet bisa memerankan Wonka tanpa masalah. Ia pun yakin bahwa sang aktor bisa menyanyi dan menari dengan baik.

Selain Timothee Chalamet, Wonka turut dibintangi Hugh Grant, Olivia Colman, Sally Hawkins, Keegan-Michael Key, Matthew Baynton, Matt Lucas, Rowan Atkinson, Jim Carter, Natasha Rothwell, Simon Farnaby, Paterson Joseph, Tom Davis, Rakhee Thakrar, Justin Edwards , Colin O'Brien, Ellie White, Freya Parker dan Kobna Holdbrook-Smith.

