Sederet Artis yang Masih Kantongi Bayaran Tertinggi Meski Sudah Meninggal Dunia

Bisnis.com, JAKARTA -- Ada banyak artis legendari dunia yang masih dikenang akan karya-karyanya. Namun, tak banyak dari mereka yang masih mengantongi pendapatan tinggi kendati sudah meninggal dunia.

Melansir Forbes, artis dari kalangan musisi, penulis, dan artis papan atas lainnya dengan bayaran tahunan tertinggi versi Forbes menghasilkan sekitar US$470 juta selama 12 bulan terakhir.

Jumlah tersebut menurun 70 persen dari pendapatan kotor rekor hingga sebesar US$1,6 miliar pada 2022. Penurunan tajam ini sebagian disebabkan oleh penurunan penjualan katalog musik.

Adapun, pendapatan para mendiang artis itu juga disumbang dari karya-karyanya baik yang diperbarui atau benar-benar bari, masih dimunculkan dan beredar di pasaran.

Berikut ini 10 artis yang sudah meninggal dunia namun masih menerima bayaran tertinggi pada 2022 menurut Forbes:

1. Michael Jackson

Pendapatan 2022: US$115 juta

The King of Pop kembali ke puncak daftar selebriti yang sudah meninggal dengan pendapatan tertinggi untuk pertama kalinya sejak 2019 berkat hit Broadway MJ: The Musical, yang meraup sekitar US$85 juta dalam penjualan tiket selama setahun terakhir.

Jackson juga meraup jutaan dolar dari pertunjukan Cirque du Soleil, Michael Jackson ONE, di Las Vegas. Penghasilannya akan terus meningkat setelah pada awal tahun ini perusahaan Jackson menandatangani kontrak dengan Michael, sebuah film biografi yang akan disutradarai oleh Antoine Fuqua dan dibintangi oleh keponakan Jackson, Jaafar.

2. Elvis Presley

Pendapatan 2022: US$100 juta

Meskipun Elvis telah meninggal hampir 50 tahun lalu, namun masih pantas menjadi Raja musik. Graceland, rumah Presley di Memphis, Tennessee, dikunjungi sekitar 600.000 pengunjung dalam 12 bulan terakhir dan perkebunan tersebut memiliki berbagai sumber pendapatan, termasuk tiket dan barang dagangan.

Setelah kematian putri satu-satunya Elvis, Lisa Marie Presley, pada Januari karena serangan jantung, mantan istrinya, Priscilla, dan cucunya Riley Keough terlibat dalam pertarungan hukum yang kontroversial untuk menguasai kedua perkebunan tersebut. Keough, aktris berusia 34 tahun yang membintangi Daisy Jones and the Six, menjadi satu-satunya wali dari keduanya.

3. Ray Manzarek

Pendapatan 2022: US$45 juta

Dalam salah satu dari beberapa kesepakatan katalog musik besar tahun ini, mendiang pemain keyboard Doors dan gitaris yang masih hidup, Robby Krieger, bersama-sama menjual hak mereka atas musik band tersebut kepada Primary Wave.

Akuisisi tersebut mencakup hak atas rekaman musik, penerbitan, merek dagang dan merchandising, serta pendapatan terkait. Drummer John Densmore dan pewaris Jim Morrison mempertahankan kepemilikan mereka atas hak The Doors.

4. Dr. Seuss

Pendapatan 2022: US$40 juta

Pembaca muda bahkan masih belum puas dengan buku-buku yang ditulis dan diilustrasikan oleh Theodor Seuss Geisel, seperti "How the Grinch Lost Christmas". Penjualan karya-karya yang masih mengalir itu menjadi sebagian besar pendapatan tahunannya yang menggiurkan. Sisa pendapatan Dr. Seuss berasal dari lisensi karakter klasiknya seperti Grinch, Cat in the Hat, dan Lorax, yang meningkat sejak tahun lalu.

5. Charles M. Schulz

Pendapatan 2022: US$30 juta

Karakter Charlie Brown dari Snoopy masih terkenal, terutama di masa menjelang Halloween. Hal ini membawa Schulz mengalami kemajuan finansial selama lebih dari satu dekade.

Pasalnya, karakter-karakter Geng Peanuts melanjutkan kerja sama dengan Apple, dan kini menayangkan acara spesial liburannya serta tampil di sederet produk digital untuk jam tangan merek tersebut.

Penggemar Snoopy, Linus, dan Lucy juga dapat membeli peralatan masak bermerek di Williams Sonoma, sepatu kets dari Cariuma dan Igloo Coolers, kolaborasi merek yang semuanya dirilis tahun ini.

