"Rungkad" Bergema di Stadion Bung Tomo Jelang Laga Piala Dunia U-17 2023

Bisnis.com, SOLO - Opening ceremony Piala Dunia U-17 2023 dimeriahkan oleh performa dari Wika Salim dan Aurelie Moeremans pada Jumat (10/11/2023).

Keduanya menghibur penonton yang hadir di Stadion Bung Tomo, Surabaya, sebelum kick-off Indonesia vs Ekuador pukul 19.00 WIB.

Aurelie menyapa menggemar dengan menyanyikan lagu No Comment. Setelah itu, Wika Salim masuk untuk bergabung dengan Aurelie.

Keduanya menyanyikan lagu Rungkad dengan diiringi 20 dancer. Selesai dangdutan, Wika Salim langsung menyambung lagu Bersama Garuda (We Are Together).



Penampilan kedua penyanyi itu kemudian ditutup dengan kembang api yang menyala ke udara.

Adapun opening ceremony ini dinilai spesial lantaran baru pertama kali dilakukan oleh Indonesia saat laga Piala Dunia U-17.

Sebelumnya, FIFA tak memperkenankan ada upacara pembukaan di Piala Dunia U-17 karena pertandingan ini bukan turnamen major.

Namun Indonesia diberi kesempatan selama 8-10 menit untuk menyelenggarakan opening ceremony ini.

"Ya sudah bagus [pembukaan 8-10 menit]. Harusnya enggak ada. Ini Indonesia sudah luar biasa bisa opening. Waktu [Piala Dunia] U-20 kan saya usahakan waktu itu sudah bisa. Kalian lihatlah kalau biasanya [Piala Dunia] U-17 enggak ada opening-opening, pertandingan pertama itu adalah opening-nya. Cuma kita baik dengan FIFA dan akhirnya FIFA memberikan kesempatan kepada Indonesia," ucap Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali di Surabaya, Kamis (9/11/2023).

Erick mengatakan, PSSI ingin membuktikan kepada FIFA bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Tak hanya dari sisi penyelenggaraan, tetapi diharapkan agar timnas U-17 Indonesia bisa berprestasi di ajang tersebut.

"Pembukaan merupakan sesuatu yang spesial, menjadi gerbang pintu masuk ke turnamen. Kita berharap pelaksanaannya bisa lancar dan sukses," tutur Erick yang juga bertindak sebagai Ketua Local Organizer Committee (LOC) Piala Dunia U-17 2023.

