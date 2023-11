Jungkook BTS Salip The Beatles dalam Penjualan Lagu Digital Terbanyak

Bisnis.com, JAKARTA -- Salah satu personil boyband asal Korea Selatan BTS, Jungkook, baru saja melakukan debut album solonya, dan berhasil menjadi pemenang resmi di tangga lagu Billboard.

Lagu-lagu yang ditampilkan dalam album tersebut semuanya juga menjadi hits di sejumlah peringkat penting, dengan single terbaru dari proyek tersebut juga mengungguli band paling sukses sepanjang masa, The Beatles.

Melansir Forbes, lagunya yang baru-baru ini dirilis, “Standing Next To You” berada di nomor 1 di chart Penjualan Lagu Digital minggu ini, peringkat Billboard untuk lagu terlaris di AS.

Menurut data dari Luminate, lagu tersebut berada di puncak penghitungan dengan 84.000 salinan digital terjual. Namun bukan itu yang membuat lagu tersebut dengan cepat mencapai puncak, tetapi juga karena menjual lebih banyak lagu lainnya dengan selisih yang sangat besar.

Band legendaris Inggris pun turun ke posisi kedua pada chart Penjualan Lagu Digital edisi terbaru dengan lagunya “Now and Then”. Lagu ini langsung menduduki peringkat pertama hanya beberapa jam dari saat perilisan.

Namun, ternyata band legendaris ini tidak bisa bersaing dengan Jung Kook dan terpaksa mendapatkan posisi kedua dalam penghitungan tersebut.

Data Luminate menyebut, “Now and Then” turun satu tingkat ke nomor 2 dengan menjual 16.200 eksemplar lagi melalui penjualan online. Artinya, penjualan lagu-lagu Jung Kook melebihi penjualan lagu baru The Beatles lebih dari lima kali lipat jika dilihat secara khusus pada penjualan digital.

“Standing Next To You” sendiri menjadi single ketiga dan mungkin terakhir dari Golden. Jumlah penjualan minggu pertama yang besar membantunya masuk dalam lima besar di Hot 100, dan memberikan bintang BTS ini posisi di tangga-tangga lagu penting lainnya.

Jungkook mengklaim tujuh posisi dalam 10 besar di chart Penjualan Lagu Digital pekan ini dengan lagu-lagu yang ada dalam albumnya, membuktikan bahwa dia sukses menjual karyanya.

“Standing Next To You” juga menandai perjalanan kelima penyanyi tersebut ke puncak, yang menempatkannya di antara artis Korea Selatan paling sukses dalam hal jumlah pemimpin dalam sejarah.

