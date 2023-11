Sinopsis Film "Napoleon", Sejarah dan Asal-usul Sang Jenderal Ikonik

Bisnis.com, JAKARTA - Nama Napoleon Bonaparte begitu terkenal, sebagai salah satu jenderal perang terbaik dari Prancis, dengan berbagai strateginya yang ampuh mengalahkan lawan.

Kisahnya kini dibawa ke layar lebar oleh sutradara Ridley Scott melalui film berjudul "Napoleon". Film ini diperkirakan akan resmi tayang di seluruh layar lebar Indonesia pada Kamis, 23 November 2023 namun sudah terlebih dahulu tayang di Prancis pada 14 November 2023.

Film ini menceritakan sejarah dan asal-usul jenderal ikonis asal Prancis Napoleon Bonaparte yang dibintangi oleh aktor langganan Piala Oscar Joaquin Phoenix, ketika era Revolusi Prancis di tahun 1793.

Penonton akan dibawa ke tahun 1973 dan melihat strategi kaisar perang itu dalam melawan musuh-musuhnya. Selain itu, juga akan ada berbagai keseruan aksi perang serta drama kisah cinta antara Napoleon dengan kekasih sejatinya.

Tak hanya soal kesuksesannya memenangkan berbagai perang, juga akan ada kisah keika Napoleon mengalami kejatuhan.

Latar Tempat di Inggris

Film Napoleon merujuk pada Pertempuran Marengo dengan syuting dilangsungkan di Lincoln, Inggris pada Maret 2022. Para kru dilaporkan menghabiskan waktu selama sepekan untuk mempersiapkan Katedral Lincoln, yang merupakan singkatan dari Notre-Dame de Paris.

Syuting juga berlangsung di lokasi Inggris lainnya: Stowe Avenue and House, Buckinghamshire; West Wycombe Park, Buckinghamshire; Blenheim Palace, Woodstock, Oxfordshire; Petworth House, Sussex; Boughton House, Kettering; dan Old Royal Naval College, Greenwich, London.

Tak hanya di Inggris, pengambilan gambar juga dilakukan di Malta selama tiga pekan, dimulai pada Mei 2022. Benteng Ricasoli di Kalkara diubah menjadi lokasi pengepungan Toulon pada 1793, tempat Napoleon meraih kemenangan pertamanya.

Joaquin Phoenix Tak Hanya Berperan

Tak hanya menjadi pemeran utama, bintang langganan Piala Oscar itu juga turut berkolaborasi mengembangkan cerita dalam film "Napoleon".

Phoenix tidak hanya sekadar melakukan adegan sesuai adegan, tapi juga memberikan saran maupun jika ada hal yang mengganggunya ketika proses syuting berjalan.

Scott tidak jarang harus menulis ulang skrip film tersebut ketika Phoenix merasa tak nyaman. Hal ini yang membuat "Napoleon" menjadi film yang istimewa.

Joaquin Phoenix yang makin terkenal setelah perannya di film "Joker" adalah aktor yang pernah tercatat masuk dalam nominasi Piala Oscar beberapa kali.

Dia pernah menjadi nominasi pada 2001 melalui film "Gladiator" untuk kategori Best Actor in a Supporting Role. Lima tahun setelah itu, pada 2006, dia kembali menjadi nominasi lewat film "Walk the Line".

Sang aktor kemudian kembali masuk nominasi untuk kategori Best Performance by an Actor in a Leading Role. Dia masuk nominasi Piala Oscar pada 2013 untuk kategori Best Performance by an Actor in a Leading Role lewat "The Master".

Pada 2020, setelah menjadi nominasi dalam beberapa kali, perannya sebagai Joker juga mengantarkannya menjadi aktor terbaik di ajang Piala Oscar. Dia berhasil meraih Piala Academy Awards kategori Best Performance by an Actor in a Leading Role lewat film berjudul "Joker".

