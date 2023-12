DC Tutup Tahun dengan "Aquaman and the Lost Kingdom"

Bisnis.com, JAKARTA - Rumah produksi film DC Extended Universe (DCEU) mengakhiri tahun ini dengan film sekuel "Aquaman and the Lost Kingdom".

Sebelumnya, "Aquaman" menjadi salah satu film paling menghibur dari DCEU, yang menembus ekspektasi di box office global, menghasilkan lebih dari US$1 miliar dengan anggaran hanya US$160 juta.

Dengan demikian, "Aquaman and the Lost Kingdom" mempunyai banyak hal yang harus dipenuhi jika ingin mendekati level emas box office tersebut, mengingat anggarannya sedikit lebih tinggi dibandingkan pendahulunya.

Diambil tidak lama setelah film aslinya, "Aquaman and the Lost Kingdom" menampilkan Arthur Curry, diperankan oleh Jason Momoa mempertahankan gelarnya sebagai Raja Atlantis dari David Kane, diperankan oleh Yahya Abdul-Mateen II yang pendendam, yang memilikinya Black Trident yang menakutkan.

Pertaruhan bagi Arthur kini lebih tinggi dari sebelumnya, terutama mengingat dia menjadi seorang ayah baru. Bahkan pahlawan super Atlantis yang perkasa seperti dia akan membutuhkan bantuan, jadi Arthur dengan enggan membebaskan saudara tirinya, Orm (Patrick Wilson), dari penjara, agar mereka dapat mengakhiri teror Black Manta.

Perjalanan menuju "Aquaman and the Lost Kingdom" ternyata sangat panjang. Film ini mengalami banyak penundaan dan perubahan tanggal rilis karena berbagai alasan, yang akhirnya menjadikannya harus dirilis lima tahun sejak "Aquaman" pertama pada 2018.

Meskipun ada penundaan, "Aquaman and the Lost Kingdom" memiliki banderol harga yang lumayan, tetapi apakah bisa menyamai kesuksesan pada 2018?

Sebagian besar pemeran film asli dari 2018 kembali untuk "Aquaman and the Lost Kingdom", dengan Jason Momoa, favorit penggemar franchise yang konsisten, mengulangi perannya sebagai Arthur Curry.

Menurut laporan Collider, Momoa sudah terikat untuk tampil di sekuel Aquaman, tetapi setelah film tersebut melebihi ekspektasi, Momoa menegosiasikan ulang kontraknya.

Jika sebelumnya dia hanya mendapat penghasilan sekitar US$3-6 juta, di sekuel ini Momoa dilaporkan menghasilkan US$15 juta untuk mengulang perannya sebagai Aquaman.

Bintang terkenal lainnya yang kembali untuk "Aquaman and the Lost Kingdom" adalah Patrick Wilson sebagai Orm, Yahya Abdul-Mateen II sebagai David Kane, Amber Heard sebagai Mera, Nicole Kidman sebagai Atlanna, Randall Park sebagai Dr. Stephen Shin, Temuera Morrison sebagai Tom Curry, Dolph Lundgren sebagai Raja Nereus, John Rhys-Davies sebagai Raja Brine, dan Vincent Regan sebagai Raja Atlan.

Adapun, pendatang baru untuk sekuel ini termasuk bintang "Only Murders in the Building" Martin Short, bintang "Game of Thrones" Pilou Asbæk, bintang "Queen & Slim" Indya Moore, dan bintang "The Sugar Captains" Jani Zhao.

Selain dari pemain-pemainnya, karena hampir keseluruhan film mengambil latar di bawah air, bisa dibayangkan Aquaman and the Lost Kingdom sangat menekankan efek digital. Hal ini terutama berlaku untuk lingkungan laut yang rumit dan detail, seperti kota Atlantis yang terang dan semarak.

Namun, sekuel James Wan ini tetap konsisten dengan aslinya karena menyertakan efek rumit jika memungkinkan, seperti pakaian super yang akurat seperti di komik untuk Aquaman dan Black Manta.

Dengan pemeran bertabur bintang dan efek yang rumit, tidak mengherankan jika departemen tersebut jadi alokasi terbesar anggaran film ini.

Kebanyakan film laris pada level ini biasanya memiliki anggaran pemasaran minimal US$150 juta. Namun, angka tersebut bisa saja lebih rendah, mengingat pemasaran "Aquaman and the Lost Kingdom" yang sangat minim.

Namun, nyatanya anggaran produksi akhir yang dilaporkan untuk "Aquaman and the Lost Kingdom" adalah sekitar US$205 juta, menelan biaya US$45 juta lebih mahal daripada film Aquaman tahun 2018.

Dengan anggaran pemasaran yang kemungkinan akan mencapai sekitar US$100-150 juta, "Aquaman dan Lost Kingdom" perlu menghasilkan antara US$305-355 juta untuk mencapai titik impas balik modal.

Sementara itu, film ini membutuhkan pendapatan akhir sebesar US$510-555 juta untuk dianggap sukses di box office. Jumlah itu hanya setengah dari apa yang dihasilkan film pertama, tetapi mengingat kinerja "Aquaman and the Lost Kingdom" sejauh ini, ini akan menjadi pertarungan di hulu.

"Aquaman and the Lost Kingdom" sempat gagal di akhir pekan pembukaannya dengan pendapatan US$27,7 juta yang mengecewakan. Tidak hanya itu kurang dari setengah dari apa yang dilakukan film aslinya pada akhir pekan pembukaannya, tetapi juga lebih rendah dibandingkan fimn keduanya Shazam!.

Ini juga merupakan akhir pekan pembukaan yang lebih rendah dibandingkan film box office pertama MCU, The Marvels.

Sejauh ini, pendapatan domestik yang secara umum tidak jauh lebih baik, karena "Aquaman and the Lost Kingdom" sejauh ini hanya menghasilkan US$38,3 juta di AS dan Kanada.

Kabar baiknya adalah sekuel ini memiliki kinerja yang sedikit lebih baik secara internasional, karena total box office global sejauh ini adalah US$118,5 juta.

