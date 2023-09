Sinopsis Film Aquaman and The Lost Kingdom, Jason Momoa Merebut Atlantis

Bisnis.com, JAKARTA - Aquaman and the Lost Kingdom merupakan film sekuel dari Aquaman, superhero D.C. Film ini akan tayang di bioskop pada 20 Desember 2023.

Trailer perdana Aquaman and the Lost Kingdom telah dirilis pada 14 September 2023. Trailer tersebut menampilkan aksi-aksi spektakuler dari para karakter. Film ini disutradarai oleh James Wan yang merupakan seorang produser film, penulis skenario, dan sutradara film Australia keturunan Tionghoa Malaysia. Dia dikenal luas karena menyutradarai film horor Saw (2004) dan menciptakan boneka Billy.

Wan juga menyutradarai Dead Silence (2007), Death Sentence (2007), Insidious (2010), The Conjuring (2013) dan Furious 7 (2015). Sebelum sukses di industri film arus utama, James membuat film panjang pertamanya, Stygian, bersama Shannon Young, yang memenangkan "Best Guerrilla Film" di Melbourne Underground Film Festival (MUFF) pada tahun 2000.

Film kedua Aquaman ini akan membawa sebagian besar aktor yang berperan di film pertamanya. Contohnya Jason Momoa sebagai Arthur Curry atau lebih dikenal sebagai Aquaman dan Patrick Wilson mengulangi perannya sebagai Orm yang merupakan saudara tiri Arthur sekaligus musuh bebuyutannya.

Dilansir dari Collider, Wan sangat memuji Wilson. Wan pernah bekerja sama dengannya di Insidious pada tahun 2010. Dia memuji Wilson sebagai aktor yang luar biasa. Wan juga mengungkapkan alasan dia senang dan terus bekerja sama dengannya.

"Dia sangat serba bisa, dia benar-benar bisa… Dia mempercayai saya. Patrick dan saya memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga kami percaya satu sama lain dengan cara kami mendekati karakter yang dia mainkan,” jelasnya antusias.

Sementara itu, Mera yang diperankan Amber Heard tampak jarang muncul di trailernya. Heard sendiri bersaksi di pengadilan pada Mei 2022 bahwa perannya dalam sekuel tersebut telah "dikurangi" karena adanya skandalnya tahun lalu.

Dilansir dari Entertainment Weekly, Wan menjelaskan bahwa Aquaman pertama adalah perjalanan Arthur dan Mera. Aquaman kedua tentang Arthur dan Orm. Oleh karena itu, Mera akan jarang muncul di film baru ini.

Dalam Aquaman pertama, Arthur Curry (Jason Momoa) memulai pencarian berbahaya untuk mendapatkan trisula legendaris dan mengklaim takhta Atlantis. Misinya adalah untuk mencegah saudaranya Orm (Patrick Wilson) menyatakan perang terhadap Dunia Permukaan. Aquaman pun berhasil menggagalkan rencana perang Orm, mengirimnya ke sel penjaranya yang berair.

Film kedua ini akan mengambil setting di dunia Atlantis yang penuh dengan misteri dan bahaya. Arthur yang kini menjadi Raja Atlantis, harus menghadapi ancaman baru dari Black Manta yang ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Dia pun akan menghadapinya bersama saudaranya.

Orm adalah penjahat di film pertama, tapi kali ini, Arthur membutuhkannya untuk menghentikan Black Manta yang penuh dendam melepaskan kejahatan kuno yang kuat

" Perjalanan Arthur dan Orm akan memperlihatkan alam bawah laut baru yang menakjubkan di dunia akuatik DC dengan visual yang menakjubkan. Hubungan kompleks antara dua bersaudara ini akan menjadi tema sentral dalam Aquaman and the Lost Kingdom. (Salma Permata Dewi)

