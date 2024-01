Sinopsis Film Aquaman and the Lost Kingdom, dan Pemerannya

Bisnis.com, JAKARTA - Film Aquaman and the Lost Kingdom akhirnya resmi dirilis 20 Desember 2023. Setelah beberapa kali mengalami penundaan, film ini akhirnya siap menyapa penonton dengan kisah yang menarik.

Film Aquaman and the Lost Kingdom satu ini memiliki Genre:

Action,

Adventure,

Fantasy,

Sci-Fi



Sinopsis Film Aquaman and the Lost Kingdom

Film Aquaman and the Lost Kingdom ini merupakan kelanjutan dari kisah Aquaman (2018) yang memperkenalkan penonton pada kehidupan Arthur Curry alias Aquaman (Jason Momoa) setelah menjadi Raja Atlantis. Adapun sekual ini, berlatar beberapa tahun setelah peristiwa film pertama.

Aquaman, kini telah menjadi pemimpin Atlantis yang harus menjalani berbagai aktivitas kerajaan, termasuk tugas politik dan diplomasi di bawah laut.

Perannya sebagai raja semakin menuntut, terutama saat harus hadir dalam rapat dengan pemimpin-pemimpin kerajaan bawah laut lainnya.

Sementara itu, Aquaman telah menikah dengan Mera (Amber Heard) yang kini menjadi ratu. Mereka dikaruniai seorang anak bernama Arthur Jr. Meskipun Arthur Jr. masih bayi, Aquaman dan Mera harus berbagi peran antara mengurus kerajaan bawah laut dan merawat sang anak yang tinggal di daratan bersama kakeknya, Tom Curry (Temuera Morrison).

Yahya Abdul-Mateen II di Film Aquaman and the Lost Kingdom (2023)-Warner Bros

Namun, kedamaian mereka terancam ketika musuh lama, David Kane (Yahya Abdul-Mateen II), yang juga dikenal sebagai Black Manta, muncul kembali dengan rasa dendam terhadap Aquaman. Kane berusaha membalas dendam karena ayahnya dibunuh oleh Aquaman, dan ia memiliki ambisi besar untuk mencari teknologi kuno yang dapat menyerang Aquaman.

Pencariannya membawanya pada Trisula Hitam yang kuat secara magis. Trisula ini menjadi kunci bagi Kane untuk menjadi lebih kuat, namun, juga membawa ancaman serius bagi Atlantis dengan kemampuannya memicu pemanasan global.

Aquaman menyadari rencana berbahaya Kane dan meminta bantuan dari musuh lama sekaligus adiknya, Orm (Patrick Wilson), untuk menghentikan Kane demi menyelamatkan Atlantis. Meskipun dalam masa lalu mereka adalah musuh, namun kali ini mereka terpaksa bekerja sama untuk mencegah malapetaka yang akan terjadi.

Aquaman and the Lost Kingdom kembali digarap oleh James Wan, sutradara dari film pertama Aquaman. Skrip film ini ditulis oleh David Leslie Johnson-McGoldrick.

Mayoritas pemeran dari film pertama kembali tampil dalam sekuel ini, termasuk Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren, dan Temuera Morrison.

Film ini mengalami beberapa kali penundaan, awalnya dijadwalkan rilis pada 16 Desember 2022, kemudian ditunda menjadi 17 Maret 2023, dan akhirnya diundur lagi hingga tanggal 25 Desember 2023.

Namun, Warner Bros memutuskan untuk mempercepat perilisan film ini di Amerika Serikat menjadi 22 Desember 2023.

Aquaman and the Lost Kingdom menjadi salah satu film yang paling ditunggu-tunggu di tahun ini. Dengan alur cerita yang menarik, penggemar DC Comics dan pecinta film superhero diharapkan akan terhibur dengan petualangan seru dari Aquaman dan kisahnya dalam menyelamatkan Atlantis dari ancaman yang mengintai.

Jason Momoa dan Patrick Wilson di Film Aquaman and the Lost Kingdom-Warner Bros

Daftar Pemeran Aquaman and the Lost Kingdom

Jason Momoa sebagai Arthur Curry atau Aquaman, Sang Raja Atlantis



Amber Heard sebagai Mera, Ratu Atlantis



Ben Affleck sebagai Bruce Wayne atau Batman



Patrick Wilson sebagai King Orm atau Ocean Master



Yahya Abdul-Mateen II sebagai Black Manta



Dolph Lundgren sebagai King Nereus



Temuera Morrison sebagai Tom Curry



Nicole Kidman sebagai Atlanna



Jani Zhao sebagai Stingray



Randall Park sebagai Dr. Stephen Shin



Vincent Regan sebagai Atlan



Indya Moore sebagai Karshon



Grant Huggair sebagai Surface dweller



Tianyi Kiy sebagai Angkatan Laut AS



Judy Blackett sebagai Dignitary



Pilou Asbaek



Film yang Wajib Ditonton Sebelum Nonton Film Aquaman and the Lost Kingdom

DCEU memiliki lima film dan serial TV yang perlu dilihat sebelum Aquaman and the Lost Kingdom untuk memahami peran Aquaman dalam cerita Arthur Curry.

1. Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Film ini menetapkan atmosfer gelap dan memperkenalkan singkat Aquaman, memberikan petunjuk awal tentang keberadaan dan karakternya.

Film yang Wajib Ditonton Sebelum Nonton Film Aquaman and the Lost Kingdom, salah satunya Batman v Superman Dawn of Justice-Warner Bros

2. Justice League (2017)

Aquaman bergabung dalam tim superhero dan menunjukkan sisi humor dan ceria, memberikan pandangan singkat tentang kekuatan dan dinamika karakternya.

Film yang Wajib Ditonton Sebelum Nonton Film Aquaman and the Lost Kingdom, salah satunya Justice League-IMDb

3. Zack Snyder's Justice League (2021)

Versi ini mengeksplorasi Aquaman dengan lebih dalam, menampilkan sisi emosional yang lebih kuat dalam karakternya.

Film yang Wajib Ditonton Sebelum Nonton Film Aquaman and the Lost Kingdom, salah satunya Zack Snyder's Justice League-IMDb

4. Aquaman (2018)

Film solo Aquaman yang menampilkan latar belakang dan konflik di dunia Atlantis, serta memperkenalkan antagonis utama, Black Manta.

Film yang Wajib Ditonton Sebelum Nonton Film Aquaman and the Lost Kingdom, salah satunya Aquaman 2018-IMDb

5. Peacemaker (2022)

Meskipun perannya kecil, film DC satu ini penampilan Aquaman di sini memberikan nuansa komedi yang sesuai dinikmati sebelum menonton Aquaman and the Lost Kingdom sebagai akhir cerita dalam seri ini.

