Minum Kopi Bisa Turunkan Berat Badan, Begini Caranya!

Siapa yang masih menjalankan resolusinya untuk menurunkan berat badan di 2024? Ternyata selain diet dan olahraga, minum kopi bisa jadi jawabannya.

Diet dan olahraga mungkin selalu menjadi inti dari kesuksesan penurunan berat badan. Namun menurut para ahli, ada satu alat pembasmi lemak yang tidak mengharuskan Anda melakukan angkat beban sama sekali.

Bukan rahasia lagi bahwa kafein bisa menjadi solusi sempurna dalam rencana penurunan berat badan, tetapi berapa banyak yang dibutuhkan setiap hari untuk menurunkan berat badan?

Tammy Lakatos Shames, dan Lyssie Lakatos yang dikenal sebagai The Nutrition Twins, mengungkapkan gagasannya untuk Eat This, Not That, dengan mengatakan bahwa 200 hingga 400 mg kafein jadi patokannya, tergantung pada toleransi masing-masing.

Jumlah kafein tersebut setara dengan antara dua dan lima cangkir kopi sehari.

Hal ini sejalan dengan penelitian dari T.H. Chan School of Public Health yang menunjukkan bahwa empat cangkir kopi per hari dapat menurunkan lemak tubuh sekitar 4 persen.

The Nutrition Twins mengungkapkan, kopi mengandung kafein, yang memiliki efek termogenik dan dapat mempercepat metabolisme, membantu membakar lebih banyak kalori.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa hal ini dapat membantu menurunkan BMI, berat badan, dan lemak tubuh. Kopi juga dapat menahan nafsu makan dan mengurangi rasa lapar.

“Penelitian menunjukkan bahwa meminum kopi sebelum makan dapat mengurangi kalori yang dimakan pada waktu makan berikutnya, meskipun Anda meminum kopi hingga empat jam sebelum makan," ungkapnya.

Selain itu, kopi juga mengandung asam klorogenat, yang terbukti meningkatkan pembakaran lemak dan membantu memperlambat penyerapan karbohidrat.

Di samping itu, berhati-hatilah dengan tambahan krim, susu murni, atau gula ke dalam kopi. Karena Anda dapat dengan mudah mengimbangi kalori yang Anda bakar dari minum kopi hitam biasa.

“Faktanya, penelitian baru yang dipublikasikan di Clinical Nutrition menemukan bahwa minum secangkir kopi sehari dapat membantu menurunkan berat badan, namun jika ditambahkan satu sendok teh gula, hal tersebut akan menghilangkan manfaat tersebut," tegas keduanya.

