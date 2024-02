Viral di Instagram, Artis Fadil Jaidi Dukung Anies Baswedan dan Cak Imin

Bisnis.com, JAKARTA - Nama Fadil Jaidi kian mencuat usai mengunggah cerita di Instagram saat bersalaman dengan Anies Baswedan.

Jumlah pengikut Instagram Fadil mencapai 10,8 juta hingga Senin (5/2/2024). Nama Fadil semakin mencuat sejak masa pandemi, karena dia menciptakan konten tentang kehidupan sehari-harinya bersama ayahnya, yang disebut Pak Muh.

Aksi kocak Fadil dan Pak Muh menarik perhatian masyarakat pengguna media sosial. Dia juga sering iseng dan mengajak Pak Muh untuk menggunakan daster sambil membuat konten video.

Netizen juga memuji kedekatan Fadil dan Pak Muh. Tentunya, pengguna medsos juga memuji kesabaran Pak Muh karena mau mengikuti saran dan ide-ide kreatif dari Fadil. Terkadang dia juga membuat video bersama kakaknya, Yislam.

Fadil mengawali karir di dunia hiburan menjadi aktor dengan berperan sebagai Adit dalam sinetron Tuyul dan Mbak Yul pada tahun 2002. Lalu, dia aktif berkarier sebagai YouTuber sejak tahun 2016.

Kemudian Fadil juga membentuk kanal YouTube bernama Samsolese, yang terinspirasi dari momen ketika mendiang Olga Syahputra menyanyikan lagu "If Ain't Got You" milik Alicia Keys, di mana ketika Olga melantunkan bagian lirik "some people", Fadil salah mendengarnya sebagai "Samsolese".

Fadil merupakan keturunan Arab, sama dengan Anies Baswedan yang juga keturunan Arab. Saat Fadil mengunggah foto dengan Anies, maka banyakk pendukung pasangan Capres dan Cawapres 01 mengaku senang dan seolah mendapatkan kekuatan baru.

Di debat semalam, dibanding menjaga Pak Anies dan Cak Imin, lebih sulit jaga Pak Yusuf Martak, karena ada Fadil Jaidi di dekat beliau. Saya takut Fadil kasih pake Pak Yusuf dengan daster dan skincare, dikira Pak Muh. — Abdurrahim Arsyad (@abdurarsyad) February 5, 2024

fadil jaidi keturunan arab dukung anies baswedan, artis dukung anies Perbesar

Baca Juga Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol, Ini Kata Anies dan Ganjar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News