Olahraga Jadi Booster Kepercayaan Diri Perempuan

Bisnis.com, JAKARTA - Kesehatan fisik merupakan salah satu kunci kepercayaan diri bagi perempuan.

Hal itu pula yang memicu meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup, sehingga mendorong minat yang semakin tinggi dalam berolahraga, menjadikannya sebagai gaya hidup masa kini.

Di tengah kehidupan yang sibuk, olahraga diakui sebagai cara efektif untuk menjaga kesehatan fisik dan mental serta membangun komunitas sosial. Klub tenis, komunitas lari, yoga, pilates, poundfit dan berbagai komunitas olahraga lainnya menawarkan peluang untuk berbagi minat, memperluas jaringan, dan membentuk persahabatan baru.

Oleh karena itu, olahraga bukan hanya tentang aktivitas fisik, tetapi juga menjadi dasar penting dalam membangun relasi sosial yang sehat dan memperkuat jaringan sosial di era perkotaan yang dinamis.

Jennifer Unjoto, Brand Manager LAICA Active, brand yang dinaungi oleh PT. Dalia Global mengatakan, olahraga sangat penting, terutama untuk perempuan, karena olahraga tidak hanya untuk menjaga kesehatan.

"Tapi saat berolahraga, badan kita memproduksi hormon yang membuat diri kita merasa bahagia, maka dari itu olahraga sangat penting karena tidak hanya menjaga kesehatan tetapi juga membuat kita merasa bahagia. Self confidence comes from within, which starts with you being happy." paparnya.

Bagi Maria Rahajeng, self acceptance merupakan salah satu bagian dari kepercayaan diri. Perayaan Hari Perempuan Internasional juga diikuti dengan sesi yoga yang menyegarkan.

Sejalan dengan olahraga yang kini sedang tren, olahraga yang diminati Elizabeth Rahajeng dan Maria Rahajeng adalah gym, tenis, dan pilates, menjadikannya sebuah lifestyle bagi keduanya. “Gym, tenis, dan pilates saya lakukan tiga sampai empat kali dalam seminggu,” jelas Maria.

Jennifer mengatakan pakaian olahraga menjadi salah satu hal yang penting untuk mendukung kenyamanan dan performa saat beraktivitas fisik, misalnya yoga yang membutuhkan pakaian dengan bahan yang elastis dan breathable untuk memudahkan setiap pose yoga, atau olahraga tenis yang membutuhkan pakaian dengan bahan yang elastis dan ringan untuk memberikan kenyamanan maksimal dan mobilitas yang tidak terbatas.

Memilih pakaian olahraga yang dapat meningkatkan performa, kenyamanan, dan menambah kepercayaan diri, sangat penting.

