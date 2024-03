4 Inspirasi Fashion di Hari Lebaran

Bisnis.com, JAKARTA -Dua pekan menjelang idulfitri, mungkin sebagian dari Anda sudah banyak yang mencari pakaian untuk berlebaran.

Tren pakaian muslim saat ini semakin berkembang dan hadir dengan berbagai macam model yang sangat modern dan menarik, sehingga kamu dapat tampil stylish dan tetap santun.

Selain itu, Anda juga bisa memadupadankan pakaian khusus di hari lebaran nanti.

Brand fashion lokal Benang Jarum bekerja sama dengan Shoppee memberikan inspirasi fashion di bulan Ramadan dan Lebaran.

1. Tampil lebih Stylish dengan Vest

OOTD atau Outfit of The Day hijab yang dipadukan dengan vest saat ini semakin digemari. Sebab, vest sangat mudah di-mix and match dengan item apa saja, mulai dari kemeja, kaos lengan panjang hingga kaos turtleneck. Terlebih lagi jika vest yang dipilih memiliki motif yang lucu dan unik.

2. Tampil menawan dengan Dress

Dress merupakan salah satu fashion item yang tidak boleh dilewatkan oleh banyak wanita. Oleh karena itu, Benang Jarum menghadirkan beberapa koleksi dress wanita dengan desain modern dan elegan.

3. Tampil feminin style dengan cardigan warna soft

Cardigan merupakan outer atau luaran yang dapat menjadi pilihan utama ketika kamu ingin tampil stylish yang feminim, namun tidak ingin terlalu banyak memakai layer pakaian dan dapat dikenakan kapan saja. Sebab, cardigan dapat dipadukan dengan pakaian apa saja dan tidak terlihat norak.

4. Tampil minimalis style bernuansa klasik dengan puff shirt

Pakaian dengan model detail lengan mengembang atau puff, tidak hanya bisa memberikan kesan yang unik pada penampilan, namun juga bisa memberikan nuansa klasik yang kekinian. Puff shirt juga identik dengan gaya klasik atau vintage, namun sekarang kembali hype dan banyak digunakan dalam style kekinian, termasuk untuk busana muslim.

Allyssa Hawadi, Co Founder Benang Jarum mengatakan, Benang Jarum berkomitmen untuk menghadirkan koleksi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fashion, tetapi juga memberikan inspirasi dan kepercayaan diri bagi setiap perempuan.

"Dengan senantiasa menyesuaikan trend terkini, kami menyediakan berbagai kebutuhan busana mulai dari blus, dress, hingga outerwear yang nyaman dan berkualitas," ujarnya.

