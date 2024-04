Jadi Pengusaha, Meghan Markle Bakal Segera Luncurkan Brand Gaya Hidup, Jual Selai sampai Kosmetik

Bisnis.com, JAKARTA -- Aktris sekaligus istri Pangeran Inggris, Meghan Markle, tampaknya mulai tertarik masuk ke dunia bisnis.

Melansir The Guardian, The Duchess of Sussex berusia 42 tahun itu baru-baru ini mengumumkan akan meluncurkan merek gaya hidup barunya, American Riviera Orchard.

Ibu dua anak itu belum mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang brandnya, namun merek tersebut sudah memiliki situs web, halaman Instagram, logo megah, dan video promosi bernuansa rustic.

Brand yang tengah dibangun Meghan juga dilaporkan tengah mengajukan permohonan merek dagang, dan dikabarkan bahwa toko tersebut akan menyediakan barang-barang seperti selai buah, kosmetik, riasan, perawatan kulit, perawatan rambut, wewangian, makanan hewan, matras yoga, sampai bantal.

Peluncuran besar merek ini diperkirakan bisa dilakukan kapan saja, membuat para penggemarnya berkumpul dengan mengikuti halaman Instagram untuk mengetahui update terbaru tentang merek tersebut.

Dalam postingan pertamanya di media sosial sejak 2020, Meghan mengunggah American Riviera Orchard melalui sembilan postingan Instagram yang menunjukkan logo dan lambang merek tersebut yang disepuh emas. Dalam beberapa jam akun tersebut memiliki lebih dari 200.000 pengikut.

Selain akun Instagram, merek tersebut juga meluncurkan situs web yang berisi logo perusahaan dan satu kotak pendaftaran untuk bergabung dalam daftar tunggu.

Ada spekulasi bahwa Meghan akan terjun ke dalam konglomerasi produk gaya hidup Martha Stewart atau Gwyneth Paltrow sejak dia dan Harry mengundurkan diri sebagai bangsawan pada 2020.

Sejak itu, pasangan ini telah menandatangani sejumlah usaha media terkenal, termasuk kontrak lima tahun dengan Netflix senilai US$100 juta, kontrak Spotify senilai US$20 juta yang berakhir pada pertengahan 2023, dan memoar Harry yang terlaris pada 2023, "Spare".

Namun brand American Riviera Orchard adalah indikasi pertama Meghan berniat menjual barang fisik.

Meghan dan Harry juga terlibat dalam kegiatan amal melalui Archewell Foundation, yang mengadvokasi keamanan digital.

Merek gaya hidup itu akan menjadi tanda kembalinya Meghan, yang sebelumnya aktif mewawancarai teman-teman selebritas, berbagi resep, dan menulis blog tentang perjalanan, kecantikan, dan makanan di The Tig, situs web gaya hidup yang dia tutup sebelum menikah dengan Harry.

Seperti American Riviera Orchard, blog tersebut menampilkan detail desain kaligrafi, meskipun palet usaha barunya telah berubah dari hitam putih sederhana menjadi estetika emas dan krem yang terkesan lebih mewah.

