Vokalis Band Rock 'Firehouse' Meninggal Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Vokalis sekaligus pendiri band metal Firehouse C.J. SNARE, meninggal dunia pada usia 64 tahun.

Tidak diumumkan penyebab meninggalnya, namun dia meninggal enam bulan setelah Snare mengungkapkan bahwa dia akan menjalani operasi perut.

Saat itu, band tersebut awalnya menunda pertunjukan mereka tetapi merekrut penyanyi pengisi sementara Snare pulih.

Seminggu yang lalu, Snare mengisyaratkan bahwa dia akan segera kembali ke panggung, menulis di media sosial, “Merasa Lebih Kuat Setiap Hari! Saya akan kembali ke panggung bersama FireHouse sebelum Anda menyadarinya. Kesehatan adalah yang utama, jadi pulihkan SEPENUHNYA sebelum saya kembali.”

“Hari ini adalah hari yang menyedihkan bagi Rock N Roll,” tulis para personil Firehouse lainnya dilansir dari Rollingstone.

“Dengan sangat sedih kami memberitahukan kepada dunia bahwa kami telah kehilangan saudara kami: CJ Snare, pejuang rock and roll, vokalis utama, dan anggota pendiri Firehouse. CJ snare lewat secara tak terduga di rumahnya Jumat malam, 5 April 2024. Dia masih muda, 64 tahun.” tulis mereka lagi.

Grup tersebut yang mencetak 100 hits Hot di awal tahun sembilan puluhan dengan single “Love of a Lifetime” dan “When I Look Into Your Eyes” – mengungkapkan kematian Snare pada hari Minggu di media sosial.

Didirikan pada pertengahan tahun delapan puluhan, FireHouse menyerbu tangga lagu pada tahun 1990 dengan debut album self-titled mereka, yang berisi sepasang singel yang menjadi lagu metal, “Don't Treat Me Bad” dan “Love of a Lifetime,” keduanya ditulis bersama oleh Snare; singel sebelumnya mengalami kebangkitan dalam beberapa tahun terakhir ketika ditampilkan dalam acara pahlawan super yang dibintangi John Cena, Peacemaker, sedangkan singel terakhirnya telah ditonton lebih dari 88 juta kali di YouTube.

