Bayaran Fantastis Lady Gaga untuk Beradu Akting dengan Joaquin Phoenix

Bisnis.com, JAKARTA — Warner Bros. Pictures baru-baru ini telah merilis trailer Joker 2 atau Joker: Folie à Deux. Lady Gaga dikabarkan mendapat bayaran sebesar US$12 juta, atau sekitar Rp190 miliar untuk beradu akting di film tersebut.

Lady Gaga diketahui berperan sebagai Harley Quinn yang akan menjadi lawan main dari Arthur Fleck, yakni sang Joker yang diperankan oleh Joaquin Phoenix. Film ini juga merupakan sekuel musikal dari Joker.

Mengutip IMDb pada Rabu (10/4/2024) Lady Gaga, sosok yang lahir bernama Stefani Joanne Angelina Germanotta, adalah seorang penulis lagu dan penyanyi. Bahkan, dia juga merupakan perancang busana Amerika.

Selain ternama karena menjadi seorang penyanyi, aksi adu akting Lady Gaga telah dikenal dari film-film seperti A Star Is Born (2018), House of Gucci (2021), Machete Kills (2013), Sin City: A Dame to Kill For (2014) dan lainnya.

Berdasarkan data IMDb, dia telah menjadi aktris selama 48 kali, belum termasuk dengan film Joker: Folie à Deux yang akan tayang pada 4 Oktober 2024 nanti.

Untuk diketahui, trailer yang keluar pada Rabu ini (10/4) menceritakan Joker yang bertemu dengan Harley Quinn disaat ia dikurung di Arkham Asylum. Keduanya menunjukan rasa ketertarikan dan berencana untuk keluar dari sel tersebut.

Baca Juga Lady Gaga Dikabarkan akan Jadi Harley Quinn dalam Film Joker 2

Mengutip Variety, dikabarkan bahwa film tersebut membawa setidaknya 15 lagu cover. Namun, ada kemungkinan satu atau dua lagu original yang akan ditambahkan di dalam versi final.

Lalu, berdasarkan dari trailer, lagu What the World Needs Now Is Love kemungkinan besar akan dibawakan di film tersebut. Dilaporkan bahwa That's Entertainment akan dibawakan, yakni dari musikal tahun 1953 The Band Wagon yang terkenal dikaitkan dengan Judy Garland.

Di lain sisi. anggaran untuk sekuel film musikal tersebut juga membesar menjadi sekitar US$200 juta atau sekitar Rp3,1 triliun, dari biaya film pertama yang sebesar US$60 juta. Adapun, Joaquin diketahui dibayar sebesar US$20 juta, untuk mengulangi perannya sebagai Joker.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel