Westlife Bakal Manggung di Candi Prambanan Yogyakarta, Segini Harga Tiketnya

Bisnis.com, JAKARTA - Grup musik pop ternama dan sukses dengan penjualan album terlaris abad ke-21 di Inggris dan Irlandia, Westlife, akan membawa tur terbaru mereka yang bertajuk "Westlife - With Love Tour 2024" ke Indonesia.

Acara ikonik garapan Otello Asia ini akan diselenggarakan pada hari Jumat, 7 Juni 2024, di Candi Prambanan yang megah di Yogyakarta.

Westlife akan memukau para penggemarnya dengan konsep tur terbaru, "Westlife With Love Tour 2024", akan menampilkan lagu-lagu hits mereka yang sukses di puncak tangga lagu seperti "Swear It Again", "Flying Without Wings", "World Of Our Own", "My Love", "If I Let You Go", dan "Hello My Love".

Karena antusias yang luar biasa, Westlife akan kembali ke Indonesia untuk menggelar malam yang penuh romansa ‘With Love Tour’ di Candi Prambanan, Yogyakarta pada bulan Juni 2024 mendatang. Pertunjukan di Yogyakarta ini merupakan konser eksklusif Westlife di Indonesia, jadwal tur lainnya hanya akan singgah di Mainland China, Vietnam dan Malaysia.

Bersamaan dengan pengumuman ini, Westlife sebelumnya telah mengumumkan bahwa Mark Feehily akan rehat untuk sementara dari tur bersama Westlife karena pertimbangan kesehatan. Beliau mengungkapkan penyesalannya yang terdalam dan berharap dapat bergabung kembali bersama Westlife setelah sembuh.

Westlife telah menjual lebih dari 55 juta keping rekaman di seluruh dunia, mendapatkan 36 album No. 1, dan meraih berbagai penghargaan, termasuk satu World Music Awards, dua Brit Awards, dan empat MTV Awards.

Sebelumnya, mereka meluncurkan konser tur mereka yang bertajuk, Wild Dreams - All The Hits 2022 - 2023, yang tampil di seluruh Inggris, termasuk pertunjukan utama yang terjual habis di Stadion Wembley yang ikonik di London yang ditayangkan di bioskop-bioskop di seluruh Inggris, Eropa, dan Asia. Album terbaru mereka bertajuk, Wild Dreams, dirilis pada November 2021 dan menandakan album studio ke-12 dari Westlife.

Penjualan tiket untuk umum mulai tersedia pada hari Sabtu, 13 April 2024, pukul 11:00 WIB secara online hanya melalui www.WestlifePrambanan2024.com

Harga tiket:

• VVIP : Rp. 3,500,000

• Diamond : Rp. 2,900,000

• Gold : Rp. 2,400,000

• Silver : Rp. 1,900,000

• Bronze : Rp. 1,400,000

• Festival : Rp. 700,000

Catatan:

· Denah tempat duduk tidak dibuat berdasarkan skala sebenarnya.

· Denah tempat duduk dapat berubah sewaktu-waktu.

· Lokasi yang ditunjukkan hanya untuk tujuan visual saja. Lokasi/ukuran sebenarnya sedikit berbeda.

· Kemungkinan akan ada area yang terhalang oleh FOH.

· Harga tiket belum termasuk pajak pemerintah 10% dan biaya tiket 5%.

· Terdapat kapasitas terbatas untuk kursi yang dapat diakses kursi roda, silakan hubungi kami untuk memesan kursi Anda.

· VVIP (Tempat duduk bernomor, Merchandise VIP Eksklusif, Laminasi & Lanyard VVIP Eksklusif, Photobooth 360, Prioritas Antrian Merchandise).

· DIAMOND (Tempat duduk bernomor, Diamond Laminate & Lanyard, 360 Photobooth. Prioritas Antrian Merchandise).

· GOLD, SILVER, BRONZE (Tempat duduk bernomor), FESTIVAL (Berdiri).

· Semua Kategori Tempat Duduk adalah Tempat Duduk Area Datar.





